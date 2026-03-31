Νέα άνοδος του πληθωρισμού στην Ελλάδα – Έφτασε στο 3,3% σύμφωνα με την Eurostat

Την ανοδική του πορεία συνεχίζει ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,3% έναντι 3,1% τον Φεβρουάριο. Στο 3,1% ήταν και τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,5% για τον μήνα Μάρτιο, από το 1,9% του Φεβρουαρίου, ενώ σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,2%.

