Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

Χωρίς ίχνος πασχαλινής «ανάπαυλας», ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με μια ιδιαίτερα προσβλητική ανάρτηση κατά του Ιράν, χρησιμοποιώντας υβριστική γλώσσα για τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και την ημέρα που οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα.

Δεν υπήρξε πασχαλινή ηρεμία για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανήρτησε στην πλατφόρμα του, Truth Social, ένα μήνυμα με ακραία ρητορική, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τμήμα του συντηρητικού ακροατηρίου.

«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Χορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αν και ο Τραμπ δεν φημίζεται για τη χρήση διπλωματικής γλώσσας, η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε απορία και έντονη κριτική, ιδίως λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς αναρτήθηκε ανήμερα του καθολικού Πάσχα.

Σφοδρή αντίδραση Δημοκρατικών

«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας», τονίζοντας ότι «η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα».

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή». Ο Μέρφι, που έχει εκφραστεί κατά του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ότι αν ήταν στην κυβέρνηση Τραμπ «θα περνούσε το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση εξουσίας αν ο πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει.

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, επισημαίνοντας πως παρόμοια ρητορική έχει εκφραστεί και από άλλα μέλη της κυβέρνησης.

«Τους βομβαρδίζουμε για να τους “στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή”, τους βρίζουμε, ο υπουργός (Άμυνας) Χέγκσεθ λέει: “θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής”. Όλο αυτό είναι ενοχλητικό και παιδαριώδες και πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν επίδειξη ισχύος», δήλωσε στο NBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο είναι η απουσία σχεδίου και η έλλειψη λογικής».

Κριτική και από Ρεπουμπλικάνους

Η κριτική δεν περιορίστηκε στους Δημοκρατικούς. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής και άλλοτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, καταφέρθηκε επίσης εναντίον του.

«Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε αυτό. Όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς», σημειώνοντας παράλληλα την αντίθεσή της στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Στήριξη από σκληρούς υποστηρικτές

Ωστόσο, υπήρξαν και φωνές που επικρότησαν την ανάρτηση του Τραμπ. Μεταξύ αυτών η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, η οποία αυτοαποκαλείται «υπερήφανη ισλαμοφοβική» και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο.

«Γι’ αυτό ψήφισα», έγραψε στο X, καλώντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή».

«Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: “Δόξα στον Αλλάχ“. Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο», πρόσθεσε.

