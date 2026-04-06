Φονικά χτυπήματα στο Ιράν, δύο νεκροί στη Χάιφα – Νέα κατάρριψη από τους ελληνικούς Patriot, απορρίπτει το τελεσίγραφο Τραμπ η Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ΗΠΑ, Ιράν και μία ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν τους όρους μίας πιθανής 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα παρχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα (20:00 ώρα Ελλάδος) σχετικά με τη χθεσινή διάσωση του δεύτερου Αμερικανού αεροπόρου από ένα καταρριφθέν F-15 στο Ιράν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη χλεύασε το τελεσίγραφο Τραμπ, απορρίπτοντάς το ως «αδύναμο, νευρικό και ηλίθιο», ενώ ο ιρανικός στρατός ανέφερε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι θα προχωρήσει σε«ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε πάνω από τη Σαουδική Αραβία ένα drone.

Στο Ιράν, τουλάχιστον 13 άμαχοι σκοτώθηκαν (ανάμεσά τους και παιδιά) σε βομβαρδισμό νοτιοανατολικά της Τεχεράνης και άλλοι πέντε σεαεροπορικό βομβαρδισμό στην Κομ, στο κεντρικό Ιράν.

Στο κεντρικό Ισραήλ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χάιφα μετά από μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο κεντρικό Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχος έγιναν το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Ζωντανά οι εξελίξεις:

Τελεσίγραφο Τραμπ και απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία και δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε σκληρά μέτρα, ακόμη και σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Σε διαδοχικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας, ωστόσο προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση «θα πάρει» το πετρέλαιο του Ιράν, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» συμφωνίας, ενώ στο ABC News δήλωσε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες, διαφορετικά «θα ανατινάξουμε όλη τη χώρα».

Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal επανέλαβε ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «θα χάσουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν στη χώρα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο μαζί με στρατιωτικούς αξιωματούχους, πιθανότατα με αντικείμενο τη διάσωση Αμερικανού πιλότου που αγνοούνταν μετά την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διάσωση «πασχαλινό θαύμα».

