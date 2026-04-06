Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα κατάρριψη drone από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε πάνω από τη Σαουδική Αραβία ένα drone που κατευθυνόταν σε στόχο στη χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες.

To ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι «τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας “Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept” για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου το ελληνικό αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό σύστημα είχε αναχαιτίσει δύο ιρανικούς πυραύλους. Τότε η κυβέρνηση είχε απορρίψει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο, αναφέροντας ότι το χτύπημα στους πυραύλους «δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής».

