Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ιρανικούς πυραύλους – Δένδιας: «Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι» (Video)

Στην κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 κατά της πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Την κατάρριψη επιβεβαιώσε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας και υπογράμμισε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό», δεδομένου ότι η πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, όταν στάλθηκε για προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από επιθέσεις των Χούθι.

Ο υπουργός προσέθεσε ότι «με έμμεσο τρόπο προστατεύει τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα αφού προστατεύει το επίπεδο ζωής των πολιτών μας από την διαρκή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας, που αποτελούν απειλή. Με την προστασία των διυλιστηρίων και άλλων στρατηγικών υποδομών, η ελληνική δύναμη στη Σαουδική Αραβία με τους Patriot δείχνει πόσο σημαντική είναι και γι’αυτό συγχαίρω τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για την επιτυχία αυτή».

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση από κυβέρνηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει και εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

