Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Σε προσπάθεια να… διεθνοποιήσει τη δυσφορία της για την απόφαση της Αθήνας να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας, εγκαθιστώντας συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο έχει επιδοθεί η Άγκυρα, με τα τουρκικά μέσα να μιλούν για απόπειρα της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο με τη στήριξη της Δύσης.

Η φιλοερντογανική εφημερίδα Milliyet υποστηρίζει ότι η απόφαση για τους Patriot αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία έθεσε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών με επιστολή της την περασμένη εβδομάδα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις συνιστούν απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων στο πεδίο.

Ο πρέσβης ε.τ. Ουλούτς Οζουλκέρ, μιλώντας στην εφημερίδα Milliyet, υιοθετεί ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας» και ότι «δεν ενεργεί με τη δική της δύναμη, αλλά με εξωτερική υποστήριξη». Κατά τον ίδιο, «αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ακολουθεί μια πολιτική που θα προκαλέσει την Τουρκία και να ενεργεί στρατολογώντας την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων», ενώ κάνει λόγο για «πολιτική περικύκλωσης της Τουρκίας».

Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εστιάζει στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, υποστηρίζοντας ότι «αυτά τα νησιά πρέπει να διατηρηθούν πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα και χωρίς στρατεύματα». Συνδέει δε την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας με πρόσχημα –όπως αναφέρει– «τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις». Σημειώνει, δε, ότι «αν η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τότε η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης που παραχώρησε τα νησιά στην Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «πολύ σοβαρή κατάσταση για την Ελλάδα».

