ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

patriot usa

Σε προσπάθεια να… διεθνοποιήσει τη δυσφορία της για την απόφαση της Αθήνας να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας, εγκαθιστώντας συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο έχει επιδοθεί η Άγκυρα, με τα τουρκικά μέσα να μιλούν για απόπειρα της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο με τη στήριξη της Δύσης.

Η φιλοερντογανική εφημερίδα Milliyet υποστηρίζει ότι η απόφαση για τους Patriot αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία έθεσε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών με επιστολή της την περασμένη εβδομάδα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις συνιστούν απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων στο πεδίο.

Ο πρέσβης ε.τ. Ουλούτς Οζουλκέρ, μιλώντας στην εφημερίδα Milliyet, υιοθετεί ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας» και ότι «δεν ενεργεί με τη δική της δύναμη, αλλά με εξωτερική υποστήριξη». Κατά τον ίδιο, «αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ακολουθεί μια πολιτική που θα προκαλέσει την Τουρκία και να ενεργεί στρατολογώντας την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων», ενώ κάνει λόγο για «πολιτική περικύκλωσης της Τουρκίας».

Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εστιάζει στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, υποστηρίζοντας ότι «αυτά τα νησιά πρέπει να διατηρηθούν πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα και χωρίς στρατεύματα». Συνδέει δε την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας με πρόσχημα –όπως αναφέρει– «τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις». Σημειώνει, δε, ότι «αν η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τότε η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης που παραχώρησε τα νησιά στην Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «πολύ σοβαρή κατάσταση για την Ελλάδα».

Ακτιβιστές: «Η βρετανική κυβέρνηση παίζει "ρώσικη ρουλέτα" με τους νέους επειδή δεν προσφέρει σε όλους το εμβόλιο για μηνιγγίτιδα Β»

Audi: Έκλεισε το 2025 θετικά και ανοίγει το 2026 με νέα μοντέλα και Formula 1

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ – Φόβοι για τεράστιες απώλειες

Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου

Μαλλιωτάκη για δηλώσεις Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Δεν ήταν βίαιος απέναντί μου (Video)

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Ακτιβιστές: «Η βρετανική κυβέρνηση παίζει "ρώσικη ρουλέτα" με τους νέους επειδή δεν προσφέρει σε όλους το εμβόλιο για μηνιγγίτιδα Β»

