Ζαχαριάδης για την παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας: «Μειοψηφική τοποθέτηση, επιμένω στην άποψή μου»

Με αφορμή το αίτημα για παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η κίνηση από την πλευρά στενού συνεργάτη του Παύλου Πολάκη.

«Ήταν μειοψηφική αυτή η τοποθέτηση, δεν βρήκε στήριξη από άλλη πλευρά κι αυτό έχει σημασία. Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να συζητιόνται πολιτικά, εγώ έκανα μια τοποθέτηση στην οποία επιμένω γιατί θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συλλογικής απόφασης του κόμματός μας· ότι πρέπει να προχωρήσουμε τα ζητήματα της ενότητας, της ανασυγκρότησης, της υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών» ανέφερε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, κρίνοντας πως η πλευρά Πολάκη ενοχλήθηκε για τη φράση «με επικεφαλής τον Τσίπρα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει μια τοποθέτηση, που την έχει εδώ και ένα χρόνο, και είναι θετικής συνεργασίας και να μην την ανατρέψει. Χθες το είπε και ο Σ.Φάμελλος ότι πρέπει να αποτρέψουμε μια λογική αυτόνομης καθόδου. Προφανώς μας ενδιαφέρει το κόμμα μας να πηγαίνει καλύτερα δημοσκοπικά δεν έχουμε όμως την άποψη η οποία στερείται ρεαλισμού και λέει ότι εμείς μόνοι μας με μια ψήφο θα πάμε να κερδίσουμε τη ΝΔ» πρόσθεσε.

Στο ερώτημα αν πιστεύει ότι ο Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε: «Θα το κρίνω και θα το σταθμίσω από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Εδώ δεν χωράνε προσωπικές στρατηγικές, εδώ είναι ζητήματα συλλογικών αποφάσεων και συλλογικής ευθύνης για την πορεία ενός χώρου που είναι και κρίσιμος και αναγκαίος».

