ΣΥΡΙΖΑ: «Καθαρή» η γραμμή Φάμελλου υπέρ της συνεργασίας με Τσίπρα, καθαρά απέναντι στην «αναμονή» ο Πολάκης

Στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαιώθηκε με καθαρό τρόπο από την πλευρά Φάμελλου η γραμμή υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του όταν αυτό δημιουργηθεί, την οποία το όργανο πλειοψηφικά εισηγείται και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Καθαρή ήταν και από την πλευρά της μειοψηφίας η διαφωνία Πολάκη με αυτή τη γραμμή, της «αναμονής» δηλαδή για τις κινήσεις Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χανίων τάχθηκε υπέρ της πρότασης Αλεξιάδης να υπάρξει μια πρόσκληση συνεργασίας σε όλους όχι μόνο ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και ΝεΑρ, αλλά και ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά με σαφές χρονοδιάγραμμα ολιγόμηνου ορίζοντα. Με δεδομένο ότι οι ζυμώσεις με Νέα Αριστερά εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν καταλήξει πουθενά μέχρι στιγμής, καταλαβαίνει κανείς ότι με μια «φαστ τρακ» διαδικασία δυο μηνών δύσκολα θα αποδώσει καρπούς και το πιθανότερο είναι να καταλήξει σε αρνήσεις που οδηγούν στην επιλογή της αυτόνομης καθόδου. Ο Παύλος Πολάκης το έδειξε και αυτό καθαρά: «Αν η απάντηση είναι αρνητική θα προχωρήσουμε μονοί μας και να μην φοβηθούμε να το πούμε».

Μάλιστα σημείωσε πως αν και ο ίδιος διαφώνησε με την γραμμή της Πολιτικής Γραμματείας για Τσίπρα το περασμένο φθινόπωρο, επέδειξε κομματικότητα όμως τώρα, είπε «φτάνει πια γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή!».

Το μήνυμα Φάμελλου απέναντι σε αυτή τη γραμμή ήταν πως ναι μεν το κόμμα οφείλει να προχωρήσει «με όσους θέλουν και μπορούν» – τονίζοντας μάλιστα πως όσοι αρνηθούν (π.χ. ΠΑΣΟΚ) θα πρέπει να απολογηθούν στον προοδευτικό κόσμο – ωστόσο, επισήμανε πως «δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς». Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αναφορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατοχυρώσει δημόσια την πρόταση για τη στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου και για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και με βάση αυτή τοποθετούνται όλα τα κόμματα, αποτελούν την απάντηση στην πρόταση Αλεξιάδη και σφικτό χρονοδιάγραμμα συζήτησης με τα προοδευτικά κόμματα.

Ο Νίκος Παππάς τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της απεύθυνσης σε όλους αλλά και κατά της «αυτοδιάλυσης» και υπέρ της «συντεταγμένης» πορείας στις εκλογές.

Με άλλα λόγια, τις συνεργασίες δεν τις απορρίπτει κανείς επί της αρχής, αλλά τα σχέδια είναι διαφορετικά και έχουν διαφορετική κατάληξη. Η ηγεσία θεωρεί ότι η υπόθεση των συνεργασιών – και ειδικά με Τσίπρα – πρέπει να στηριχθεί πάση θυσία, χωρίς αστερίσκους και περιθώρια να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει «μοναχικός δρόμος».

Πάντως, η συζήτηση εξελίχθηκε ομαλά, παρά την εικόνα «μετωπικής» που δόθηκε τις τελευταίες μέρες με το ανέβασμα των ντεσιμπέλ μέσω των κινήσεων Αλεξιάδη, και με αποκορύφωμα την ενέργεια του Γ. Παναγιωτόπουλου να στείλει τον Κώστα Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας – διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως δεν παραπέμπει για διαγραφή αλλά επρόκειτο για μια επιστολή με ερωτήματα περί «κομματικής συμπεριφοράς».

Η «παραπομπή» στην Επιτροπή Δεοντολογίας απορρίφθηκε καθώς η στήριξη σε Ζαχαριάδη ήταν καθολική με τους Στ. Καλπάκη, Θ. Θεοχαρόπουλο, Δ. Καλαματιανό και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αλλά και τον ίδιο τον Ζαχαριάδη να δίνουν τον τόνο στις τοποθετήσεις τους.

Η αιχμή Πολάκη κατά Βασιλειάδη

Σημειώνεται πως ο Παύλος Πολάκης, έκανε και μια ιδιαιτέρως αιχμηρή αναφορά, η οποία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε είχε στόχο τον Γιώργο Βασιλειάδη στον οποίο απέδωσε διαρροές περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ» είπε, «αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στο νέο φορέα του Τσίπρα, όπως έκανε ο Βασιλειάδης».

