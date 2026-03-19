Σε περιδίνηση ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα, προς διάσπαση η Νέα Αριστερά

Ήρθε η ώρα των σφοδρών αναταράξεων για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αναταράξεις τις οποίες προκαλεί το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα. Αν και μέχρι σήμερα οι ηγεσίες των δύο κομμάτων είχαν υπό σχετικό έλεγχο τη σύγκρουση στο εσωτερικό τους, πλέον τα πράγματα φτάνουν σε κομβικό σημείο και για τους δύο σχηματισμούς του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνεται ραγδαία ένα σκηνικό σύγκρουσης με το δίλημμα «συνεργασίες ή αυτόνομη πορεία», που όμως κάθε πλευρά χρωματίζει διαφορετικά: Για την πλευρά Πολάκη – Αλεξιάδη – Παππά και όσους συντάσσονται με αυτά τα στελέχη το δίλημμα είναι «αυτόνομη πορεία ή διάλυση», καθώς θεωρούν ότι η συνεργασία με Τσίπρα που υποστηρίζεται από την ηγεσία και την ηγετική ομάδα ισοδυναμεί με διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και απορρόφηση του «πρόθυμου» τμήματός του από το κόμμα Τσίπρα.

Για την ηγεσία το δίλημμα είναι «συνεργασίες ή περιχαράκωση», καθώς η πλευρά αυτή θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει και να παίξει ρόλο μόνος του, επιδιώκοντας απλώς μια καταγραφή. Υπό αυτό το πρίσμα, η προσεχής Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο παίρνει χαρακτήρα αναμέτρησης, καθώς οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν την καταγραφή τους.

Χθες, ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας επέμεινε στην πορεία που έχει χαραχθεί μέχρι σήμερα υπέρ της «σύγκλισης» με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε σχέση λοιπόν με τις πολιτικές συμμαχίες σημείωσε πως «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου», διαμηνύοντας πως οι υπόλοιποι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο.

Σημείωσε πως «η Νέα Αριστερά μιλάει για “Λαϊκό Μέτωπο”, οφείλει, όμως, να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ενώ ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη κ.ά.».

Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, είπε, «ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο». Και διεμήνυσε προς την πλευρά Πολάκη – Παππά πως «δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς».

Αντιθέτως, τόνισε, «λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας».

Από την άλλη, στη Νέα Αριστερά φαίνεται οι εξελίξεις να έχουν δρομολογηθεί και η διάσπαση να είναι θέμα ολίγων ημερών. Εδώ και μέρες έχει διαμορφωθεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα από την «απουσία» Χαρίτση επί δύο συνεχόμενες Κυριακές, αφού δεν δημοσίευσε, όπως το συνηθίζει, το κυριακάτικο σημείωμά του στον λογαριασμό του στο Facebook. Αυτό τροφοδότησε φήμες, με αποκορύφωμα δημοσιεύματα περί παραίτησης Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος και «βελούδινου διαζυγίου».

Οι φήμες πάντως φαίνεται να έχουν βάση και αναμένονται εξελίξεις έως το τέλος της εβδομάδας. Εφόσον υπάρξει παραίτηση, μένει να φανεί αν ο Αλέξης Χαρίτσης θα επιλέξει και την ανεξαρτητοποίησή το, και ακόμα αν θα τον ακολουθήσει η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που έχει συνταχθεί πολιτικά με την πρότασή του για τις συνεργασίες.

