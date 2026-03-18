Πολάκης: Υπέρ του σφιχτού οδικού χάρτη για συνεργασίες – «Αν μας απαντήσουν αρνητικά να μη φοβηθούμε να πούμε ότι θα πάμε μόνοι μας» – Καρφιά για Τσίπρα

Ουκ ολίγες αιχμές κατά Τσίπρα άφησε κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία ο Παύλος Πολάκης, διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος θεωρεί λάθος την αναμονή των κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, τάχθηκε υπέρ της πρόσκλησης σε συζήτηση με όλες τις δυνάμεις και τα πρόσωπα του χώρου, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα μέχρι ΚΚΕ, ΝεΑρ, ΜέΡΑ25 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά με σαφές χρονοδιάγραμμα ολιγόμηνου ορίζοντα. «Αν η απάντηση είναι αρνητική θα προχωρήσουμε μονοί μας και να μην φοβηθούμε να το πούμε», τόνισε.

Επίσης, σε σχέση με αναφορά του σε προηγούμενη ΠΓ που έχει καταγραφεί σε δημοσιεύματα, πέταξε «καρφιά» κατά συντρόφων του λέγοντας πως «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα».

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του στην ΠΓ είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

Χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» την επιμονή για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μέχρι τελευταίας στιγμής στις πρόσφατες εθνικές εκλογές και είπε πως ήταν ένας από τους λογούς που το 33% έγινε 17,8%.

«Πάμε να ξανακάνουμε αυτό το λάθος και είναι εγκληματικό. Οπότε μπάστα πλέον» σημείωσε.

Τόνισε ακόμη πως ο ίδιος επέδειξε κομματικότητα, καθώς διαφώνησε με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για Τσίπρα, αλλά «δεν βγήκα στα κλαριά». «Τώρα όμως», συνέχισε, «φτάνει πια γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή!». Γι’ αυτό, είπε, «χρειάζεται συγκεκριμένη επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία! Επιστολή που θα απευθύνεται από ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα μέχρι ΚΚΕ, ΝεΑρ, ΜέΡΑ25 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Είπε πως «αν η απάντηση είναι αρνητική θα προχωρήσουμε μονοί μας και να μη φοβηθούμε να το πούμε!».

Είπε ακόμη «πως πρέπει να απευθυνθούμε ηγεμονικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό πολιτικό ρεύμα που έχει στελέχη που μπορούν να παράξουν γραμμή και σχέδιο κάτι που ΔΕΝ έχουν τα “Ινστιτούτα” και δη του Τσίπρα με τους ακαδημαϊκούς και “ειδικούς” με σαφώς λιγότερη κοινωνική και πολιτική εμπειρία! Και γι’ αυτό δυσκολεύεται να παράξει γραμμή και θέσεις. Π.χ. οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενέργεια και τα καύσιμα, με την τροπολογία που ετοιμάζεται να καταθέσει, είναι απείρως καλύτερες από τις προτάσεις του Ινστιτούτου για το Ενεργειακό, που δεν λέει κουβέντα ούτε για τη δημόσια ΔΕΗ, ούτε για το πλαφόν κέρδους στα διυλιστήρια όπως λέμε εμείς».

Υπογράμμισε ακόμα, πως «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα».

