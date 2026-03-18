«Βόμβα» από την Κοβέσι: Είναι πολλές οι υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προανήγγειλε η Ευρωπαια Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη.

«Οι υποθέσεις με τις γεωργικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται. Δεν είναι μία υπόθεση. Είναι αρκετές. Μόλις τις ολοκληρώσουμε, θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες», είπε χαρακτηριστικά.

‼️Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να ερευνά τις υποθέσεις που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο μία υπόθεση αλλά αρκετές, είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, απαντώντας σε ερώτησή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



— Kostas Arvanitis 🔻 (@kostarvanitis) March 18, 2026

Πριν το Πάσχα η νέα δικογραφία;

Τις τελευταίες υπάρχει έντονη φημολογία ότι πριν τον Πάσχα θα φτάσει νέα δικογραφία στη Βουλή, που θα περιέχει αρκετά ονόματα βουλευτών.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά την επίσκεψη της στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβρη είχε χαρακτηρίσει ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο διαφθοράς. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού. Ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Αγρότισσα μου έστειλε συγκινητικό γράμμα ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε δωροδοκία στελεχών και δεν μπορεί να πάρει τα νόμιμα που δικαιούται».

Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι το άρθρο 86 «αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ..Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά».

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μεμονωμένο αλλά συστημικό

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του τόνισε ότι η « “βόμβα” της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο ότι οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μία αλλά πολλές επιβεβαιώνει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει: ότι το σκάνδαλο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά συστημικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει το “επιτελικό κράτος” του Μητσοτάκη «μηχανισμό διανομής ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ημέτερους, με δίκτυα που λειτουργούσαν επί χρόνια και με πλήρη πολιτική κάλυψη. Και όσο ανοίγουν νέοι φάκελοι, τόσο αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της διαφθοράς».

«Η κυβέρνηση είναι πλέον πολιτικά εκτεθειμένη και μπροστά στις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεχίζει να σιωπά. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει:Πόσες ακόμα υποθέσεις υπάρχουν;Ποιοι εμπλέκονται;Και ποιος θα λογοδοτήσει;Όσο η κυβέρνηση κρύβεται, τόσο επιβεβαιώνεται ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο και πολιτική ευθύνη στην κορυφή», κατέληξε.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη – Λέει παλαβομάρες, απαντά ο υπουργός

Φάμελλος στην ΠΓ: Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες – Καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάβει το «φυτίλι» της σύγκρουσης για Τσίπρα – Η παραπομπή Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η απάντηση της ηγεσίας