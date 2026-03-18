ΣΥΡΙΖΑ: Ανάβει το «φυτίλι» της σύγκρουσης για Τσίπρα – Η παραπομπή Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η απάντηση της ηγεσίας

Ανάβει το «φυτίλι» της σύγκρουσης στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται πως δεν μπορεί να αποφύγει άλλο την κρίση που ουσιαστικά σοβεί εδώ και μήνες λόγω της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης (και στελέχη που τον στηρίζουν όπως ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Τρύφων Αλεξιάδης), σε άτυπη συμμαχία με το Νίκο Παππά δείχνουν να επιδιώκουν ένα άμεσο ξεκαθάρισμα σε σχέση με τον Τσίπρα, θέτοντας στον Φάμελλο το δίλημμα «αυτόνομη πορεία ή συνεργασία με τον Τσίπρα» υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι το δεύτερο σενάριο ισούται με διάλυση του κόμματος.

Τις τελευταίες μέρες πάντως μπροστά με περισσότερο ή λιγότερο επιθετικές πρωτοβουλίες έχουν βγει ο Τρύφων Αλεξιάδης και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος αμφότεροι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία συνεδριάζει το μεσημέρι σε τεταμένο κλίμα όπως όλα δείχνουν.

Μετά από σειρά κινήσεων του Αλεξιάδη, με τις οποίες θέτει ανοιχτά το παραπάνω δίλημμα, σήμερα έγινε ευρύτερα γνωστή πρωτοβουλία του Γιώργου Παναγιωτόπουλου να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη, για δηλώσεις σε σχέση με Τσίπρα, ότι δηλαδή αρχηγός ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος θα μπορούσε να τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αστειότητες, δεν πρόκειται για πειθαρχικό ζήτημα, αλλά για πολιτικό»

Πρόκειται για μια κίνηση πρωτοφανή στα χρονικά του κόμματος, να παραπέμπεται ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δηλαδή στην Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία εμπλέκεται όταν υπάρχουν ζητήματα αντικαταστατικής συμπεριφοράς. Στελέχη της Κουμουνδούρου σχολιάζουν ότι πρόκειται για «αστεία» κίνηση και πως αυτά θυμίζουν «εποχές Κασσελάκη».

Σε κάθε περίπτωση η απάντηση που αναμένεται να δοθεί και στο πλαίσιο της Πολιτικής Γραμματείας είναι ότι δεν πρόκειται για πειθαρχικό – καταστατικό θέμα, αλλά για ζήτημα πολιτικής διαφωνίας και εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα απορριφθεί από την ΠΓ και δε θα έχει συνέχεια. Πολιτικά πάντως η ηγετική ομάδα εκλαμβάνει αυτή την ενέργεια ως «επίθεση». Μένει να φανεί αν στη συνεδρίαση του οργάνου θα υπάρξει εκτόνωση ή αν η σύγκρουση θα κλιμακωθεί και θα παραπεμφθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Παναγιωτόπουλος μιλώντας στo topontiki.gr αναφέρει πως δεν παραπέμπει τον Κ. Ζαχαριάδη για διαγραφή, απλώς με επιστολή του θέτει ερωτήματα στην Επιτροπή Δεοντολογίας καλώντας την «να εξετάσει αν αυτά συνιστούν κομματική συμπεριφορά» και αν διασφαλίζουν την κομματική συνοχή. Παραπέμπει για τα περαιτέρω στην συνεδρίαση της ΠΓ αναμένοντας να υπάρξει κάποια διορθωτική δήλωση εκ μέρους του εκπροσώπου Τύπου.

Οι δηλώσεις Ζαχαριάδη που προκάλεσαν αντιδράσεις

Οι δηλώσεις που έγιναν στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών το πρωί της Παρασκευής και προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια στα στελέχη της μειοψηφίας έχουν ως εξής:

Ερωτηθείς αν θα κατέβει μόνος του στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε «Μόνος του όχι, με άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Αρχηγός ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος θα είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τα πάει καλύτερα, αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι να το διαπιστώσεις, από το αν είναι πρώην πρωθυπουργός, από μια δημοσκόπηση, από πολλά πράγματα». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν είναι ο Αλ. Τσίπρας, απάντησε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι. […] Αυτή είναι απόφαση και της Κεντρικής Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος και προς τιμήν του ο Σ. Φάμελλος είναι ο πρώτος και απ’ όλους αυτούς που είναι στις ηγεσίες των κομμάτων αυτή τη στιγμή πιο ανοιχτός και ρεαλιστής της στρατηγικής των συμμαχιών».

