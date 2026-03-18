Βουλή: Νέα «μετωπική» Άδωνι – Ζωής για ένα… κρακεράκι: «Μας καταγράφει σε βίντεο» – «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί»

Νέα θύελλα στη Βουλή με σύγκρουση του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, διακοπή της συνεδρίασης, υψηλούς τόνους βαριές εκφράσεις και… κρακεράκια.

Όλα άρχισαν ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι καταγράφει τη συνεδρίαση σε βίντεο. Την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβαινε στο βήμα, ο υπουργός Υγείας ζήτησε το λόγο. «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε» είπε αρχικά, για να συνεχίσει: «Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό». Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας στον προεδρεύοντα: «Έχω τον λόγο;».

Ο υπουργός επέμεινε, καταγγέλλοντας την καταγραφή της συνεδρίασης: «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί», με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται ζητώντας «να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση, ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε, οδηγώντας τον τελικά στην απόφαση: «Διακόπτουμε την συνεδρίαση». Παρά τη διακοπή, το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Μετά την επιστροφή της στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα».

Ο υπουργός Υγείας, περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε ότι «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπουλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βιντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ Πλακιωτακη να παρέμβει».

Με την επανέναρξη, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε τον λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά και θέτοντας θέμα ίσης μεταχείρισης των βουλευτών. Όπως είπε, «η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα μας πει ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, σημειώνοντας ότι η πρακτική της βιντεοσκόπησης από βουλευτές δεν είναι αποδεκτή. Όπως ανέφερε, «είναι απαράδεκτο να βινετοσκοπούνται είτε στην συνεδρίαση είτε σε διάλειμμα. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Δεν νομίζω ότι τιμά κανένα να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους, αμφισβητώντας τη διακοπή της διαδικασίας και κάνοντας λόγο για αλλοίωση των πρακτικών. Συγκεκριμένα είπε ότι «είναι ανεπίτρεπτο να διακόπτεται η συνεδρίαση επειδή το ζητάει ο υπουργός. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες αλλά κάνετε κοπτοραπτική των πρακτικών».

Στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά κατά του υπουργού Υγείας, λέγοντας ότι «εμφανίστηκε στην αίθουσα κρατώντας ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και αφού έφαγε το έδωσε στις συνεργάτιδες του. Σε τόση μεγάλη εκτίμηση της έχει τις γυναίκες που τους δίνει να κρατάνε τα κρακεράκια του. Δίπλα του βέβαια βλέπω να κάθετε και ο κ. Βαρτζόπουλος γνωστός για τις απόψεις του για τις γυναικοτονίες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν σταμάτησε εκεί: «Έχουμε εγνωσμένο φασίστα. Αρνητή του ολοκαυτώματος, αρνητή της γενοκτονίας της Γάζας. Αρνητή του εγκλήματος Τεμπών και υποκλοπών. Ο οποίος διακόπτει και την συνεδρίαση της Βουλής. Αυτά τα απαράδεκτα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας κ. Γεωργαντά. Έρχεται στην αίθουσα ο Γεωργιάδης και τρώει κρακεράκια. Δεν τους φτάνει τόσα που έχουν φάει. Βλέπω και την κα Μπακογιάννη. Λύστε το ζήτημα για το ποιος ήταν στο αυτοκίνητο που σκότωσε τον Ιάσωνα».

Ο κ. Γεωργαντάς ανταπάντησε, υπερασπιζόμενος τη λειτουργία της Βουλής και τον τρόπο καταγραφής των συνεδριάσεων, επισημαίνοντας ότι «οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και καλύπτονται από το Κανάλι της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και δεν γίνεται κοπτοραπτική των πρακτικών. Το να μαγνητοσκοπείτε συναδέλφους σας είναι απαράδεκτο. Εκτός αν έχετε ζηλέψει άλλη καριέρα».

Η ένταση κορυφώθηκε με νέα ανταλλαγή χαρακτηρισμών, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλάει για «Χίτλερ» και τον αντιπρόεδρο της Βουλής να απαντά ότι «όποιος εκφράζεται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να αναρωτηθεί ποιος είναι ο Χίτλερ».

Διαβάστε επίσης

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τον Ζαχαριάδη ο Γ. Παναγιωτόπουλος λόγω δηλώσεων για τον Τσίπρα



Τα εκλογικά διλήμματα Μητσοτάκη: σταθερότητα ή φθορά, σχέδιο ή κενό αντιπολίτευσης

Μαρινάκης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΕ, δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση (Video)