Μαρινάκης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΕ, δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση (Video)

Ελαφρά διαφοροποίηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσον αφορά στο ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας σε επιχειρησιακό επίπεδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μετ’ επιτάσεως ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί στη σύγκρουσή στη Μέση Ανατολή, σημειώντας ότι «εμείς έχουμε μιλήσει ανοιχτά για τους συμμάχους μας, είμαστε σαφείς για τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», αλλά η απάντηση είναι «καθαρή» όσον αφορά στον πόλεμο.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να οδηγεί σε περεταίρω κλιμάκωση και εμπλοκή μας στον πόλεμο. Η απάντηση είναι όχι» τόνισε. Όσον αφορά στην επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση “ASPIDES” με μία φρεγάτα. Είναι μία ευρωπαϊκή επιχείρηση και χωροθετείται στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνδράμουμε μόνο εμείς και η Ιταλία».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «σε περίπτωση που ληφθεί άλλη απόφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ο πρωθυπουργός θεωρεί απίθανο, είναι άλλη κουβέντα», ενώ ερωτηθείς αν η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στον πόλεμο, εάν ληφθεί απόφαση από την ΕΕ, εξήγησε πως «εμείς οφείλουμε να συζητήσουμε ό,τι θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από τη συζήτηση».

Πάντως, ο Π. Μαρινάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας εν τέλει ότι «δεν υπάρχει πρόθεση. Ήδη υπάρχει η επιχείρηση “ASPIDES” και στηρίχθηκε μόνο από δύο κράτη. Δεδομένου αυτού και δεδομένης της διάθεσης της Ευρώπης να μην υπάρχει εμπλοκή, θεωρώ πως κάτι τέτοιο είναι άκαιρο και δεν έχει σημασία να το συζητάμε».

Διαβάστε επίσης

