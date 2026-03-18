ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:11
Μαρινάκης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΕ, δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση (Video)

pavlos_marinakis_new

Ελαφρά διαφοροποίηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσον αφορά στο ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας σε επιχειρησιακό επίπεδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μετ’ επιτάσεως ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί στη σύγκρουσή στη Μέση Ανατολή, σημειώντας ότι «εμείς έχουμε μιλήσει ανοιχτά για τους συμμάχους μας, είμαστε σαφείς για τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», αλλά η απάντηση είναι «καθαρή» όσον αφορά στον πόλεμο.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να οδηγεί σε περεταίρω κλιμάκωση και εμπλοκή μας στον πόλεμο. Η απάντηση είναι όχι» τόνισε. Όσον αφορά στην επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση “ASPIDES” με μία φρεγάτα. Είναι μία ευρωπαϊκή επιχείρηση και χωροθετείται στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνδράμουμε μόνο εμείς και η Ιταλία».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «σε περίπτωση που ληφθεί άλλη απόφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ο πρωθυπουργός θεωρεί απίθανο, είναι άλλη κουβέντα», ενώ ερωτηθείς αν η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στον πόλεμο, εάν ληφθεί απόφαση από την ΕΕ, εξήγησε πως «εμείς οφείλουμε να συζητήσουμε ό,τι θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από τη συζήτηση».

Πάντως, ο Π. Μαρινάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας εν τέλει ότι «δεν υπάρχει πρόθεση. Ήδη υπάρχει η επιχείρηση “ASPIDES” και στηρίχθηκε μόνο από δύο κράτη. Δεδομένου αυτού και δεδομένης της διάθεσης της Ευρώπης να μην υπάρχει εμπλοκή, θεωρώ πως κάτι τέτοιο είναι άκαιρο και δεν έχει σημασία να το συζητάμε».

Διαβάστε επίσης

Σφοδρά «πυρά» Ανδρουλάκη κατά Κωνσταντινόπουλου και Δούκα (video)

Μητσοτάκης στον «Νέο Κόσμο»: «Έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας»

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης και Παππάς πιέζουν Φάμελλο να μην διαλυθεί το κόμμα για χάρη του Τσίπρα – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία 

google_news_icon

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

brad-pitt-new
Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

instagram876- new
Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

paok dimosiografika
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

jumbo 665- new
Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

DYPA
Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

stegastika daneia 77- new
Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ali_larijani_new
Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Hormuz (1)
Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new

brad-pitt-new
instagram876- new
