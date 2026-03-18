Σφοδρά «πυρά» Ανδρουλάκη κατά Κωνσταντινόπουλου και Δούκα (video)

Με επιθετικό τόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τόσο τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών, όσο και για τις εσωκομματικές διαμάχες στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος της παράταξης, επιτέθηκε τόσο στον Χάρη Δούκα, όσο και στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

«Η δική μου ανάγνωση είναι ότι όποιος δεν βοηθά τη συνολική προσπάθεια και επικεντρώνεται στην εσωστρέφεια πρέπει κάτι να κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια αναφέρθηκε και ονομαστικά.

«Ο κ. Δούκας προφανέστατα προσπαθεί να βρει κάτι, για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο. Έχει περιεχόμενο αυτή η ατζέντα; Όταν όλο το ΠΑΣΟΚ και εγώ λέμε ότι πολιτική αλλαγή με την ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει, νομίζω κρούει ανοιχτές πόρτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία στρατηγική, να νικήσει τη ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή δεν χρειαζόμαστε ούτε υπονοούμενα, ούτε πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζεται ένα πράγμα, οι θέσεις μας να φτάσουν στα αυτιά εκατομμυρίων Ελλήνων» είπε για τον δήμαρχο Αθηναίων.

Οσον αφορά την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, σχολίασε πως ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι το κόμμα είχε «κερδίσει» μάχες όπως το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δικαστικές εξελίξεις με τις υποκλοπές, ο πρώην (από αύριο) βουλευτής, αντί να σταθεί σε αυτά, έκανε κριτική στο κόμμα.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο. Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητιόταν η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών, που την προηγούμενη έφερε η ΝΔ το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που την εξέθετε ανεπανόρθωτα, που την επόμενη μέρα συζητάμε την συμφωνία της Chevron και δεν λέμε μία κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ;» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ».

«Χρέος μου να περιφρουρήσω την ενότητα του κόμματος»

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «θα δώσουν ενωμένοι τη μάχη και όρισε ως χρέος του την περιφρούρηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης».

«Θέλουμε όλοι πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζονται υπονοούμενα ή πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζονται οι θέσεις και το πρόγραμμά μας να φτάσουν σε όλους τους πολίτες», είπε.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια, σχολιάζοντας πως θα έχει μικρά αποτελέσματα.

«Η επιλογή του πλαφόν δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάποια στρατηγική. Όταν εγώ πρότεινα στη Βουλή πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, μιλούσαν για Σοβιετία, για λαϊκισμό, για ατελέσφορο μέτρο. Δηλαδή ξαφνικά είδαν στο πλαφόν το φως το αληθινό; Είχαμε προτείνει στη Βουλή να μπει πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Διότι σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει ιδιοκτησία, πάει προς το ενοίκιο. Έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα; Στην ενέργεια, προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα» ανέφερε.

Ακόμη, άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως τα έσοδα είναι τεράστια από τους φόρους τη στιγμή που η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είπε: «Δείχνουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο, αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε χρήση βάσεων, ώστε να ξεκινήσουν από τις ελληνικές βάσεις πολεμικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο», σημείωσε.

Τι είπε για τις υποκλοπές

Σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις υποκλοπές, χαρακτηρίζοντάς το «αδιάφορο θέμα», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε πέσει θύμα παρακολούθησης από την ΕΥΠ, ανέφερε:

«Εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ και έλεγε ότι είναι αδιάφορο, ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε καρφώσει το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη μέρα» ανέφερε.

«Τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Όταν το θεωρούμε μία ακόμη δήλωση, business as usual, ε, όχι, αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά και στο δημόσιο λόγο και στο θέμα της κριτικής που πρέπει να ασκούμε στην κυβέρνηση. Εάν οποιοσδήποτε υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μιας άλλης κυβέρνησης, είχε ξεστομίσει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε παραιτηθεί από την πίεση των μέσων και της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα το πρωί» πρόσθεσε.

