Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος, κατηγορώντας τον ως «υπονομευτή».

Θρυαλλίδα για τη διαγραφή του αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο OPEN, ωστόσο οι σχέσεις του με την ηγεσία της Χαρ. Τρικούπη ήταν εδώ και καιρό τεταμένες.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής εκτίμησε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς παραμένει καθηλωμένο στο 13%. «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι».

Ο ίδιος διερωτήθηκε «εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πως θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να Κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ».

Επέκρινε, ακόμα, τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. «Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα .Η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

Τι λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

Προ λίγων ημερών επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Π. Σάντσεθ υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δίνουν ενωμένοι τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να επικοινωνούν τις θέσεις του Κινήματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους τομείς πολιτικής του κόμματος.

Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας είναι απαιτητικός, καθημερινός και πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών.

Κοινοποιήθηκε η απόφαση στον Κακλαμάνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κοινοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή στην οποία ανέφερε:

«Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με εκτίμηση, Νικόλαος Ανδρουλάκης»

Διαβάστε επίσης

Ο Οδυσσέας τάραξε (ξανά) τα νερά στο ΠΑΣΟΚ και ενοχλήθηκε περισσότερο η… ΝΔ

Τα δίδυμα του… πολέμου στην κυβέρνηση, η ιδέα του Οδυσσέα για το ΠΑΣΟΚ, το αδιέξοδο της κεντροαριστεράς, η απάντηση Σαμαρά για τους «ανησυχούντες»

Συγχαρητήρια Άδωνι σε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: «Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο»