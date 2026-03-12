Ο Οδυσσέας τάραξε (ξανά) τα νερά στο ΠΑΣΟΚ και ενοχλήθηκε περισσότερο η… ΝΔ

Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να γίνει ανταγωνιστικό και πρέπει να βρεθεί μία λύση, να αναληφθούν πρωτοβουλίες, έως και να μαζευτούν όλοι οι υποψήφιοι στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές ηγεσίας, ενόχλησαν τη Χαριλάου, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.

Βλέπετε, ο αντιπρόεδρος της Βουλής λέει… αλήθειες και μάλιστα από τις… κανονικές.

Το να ενοχληθεί η Χαριλάου λοιπόν το καταλαβαίνω.

Αλλά διαπιστώνω ότι περισσότερο και πιο φανερά ενοχλήθηκαν από τη ΝΔ, όπως φαίνεται στα φιλοκυβερνητικά μέσα.

Θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι το Μαξίμου «την έχει δει μια χαρά» με το ΠΑΣΟΚ στο 12% ή και στο 14% max. Και γι’ αυτό, όποιος ενοχλεί (όπως ο Οδυσσέας) την κατάσταση… ύπνου που επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δέχεται κυβερνητικά πυρά.

Θα έχει άδικο αν κάνει λοιπόν την εκτίμηση αυτή;

