12.03.2026
12.03.2026

Πλαφόν στα κέρδη και όχι στις τιμές – μία αναγκαία διευκρίνιση

12.03.2026 09:35
Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θέλουν μία κάποια μελέτη. Και κυρίως όχι βαυκαλισμό και… αυτό-αποθέωση από τους κυβερνώντες.

Για παράδειγμα, το περίφημο πλαφόν που θα μπει, δεν αφορά στις τιμές αλλά το περιθώριο κέρδους. Μπορεί να μην γίνεται να μπει πλαφόν στις τιμές, ας δεχθούμε την υπόθεση, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι μία κάποια συγκράτηση θα υπάρξει, αλλά το πρόβλημα της αισχροκέρδειας δεν θα περιοριστεί σώνει και καλά όσο θα πρέπει.

Διότι, ποιος μπορεί να ελέγξει το κόστος επί του οποίου μπαίνει το περιθώριο κέρδους; Και όταν λέμε κόστος, δεν εννοούμε το πραγματικό κόστος, αλλά αυτό που θα εμφανίζουν οι επιτήδειοι στις νέες συνθήκες…

