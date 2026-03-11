search
11.03.2026 10:29

Η συμφωνία της Chevron στη Βουλή και το… θρίλερ με Σαμαρά

11.03.2026 10:29
samaras 113- new

Ολοκληρώνεται σήμερα η επεξεργασία της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αύριο διαβιβάζεται στην Ολομέλεια προς κύρωση η συμφωνία της Chevron και της Helleniq Energy για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου.

Η συμφωνία αναμένεται να κυρωθεί… πανηγυρικά, εκπλήξεις δεν αναμένονται, οπότε το ενδιαφέρον μοιραία στρέφεται στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι θα τοποθετηθεί στη συζήτηση: ο πρώην πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει ότι η σύμβαση εγείρει ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, λέγοντας ότι «στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”».

Η κυβέρνηση – σε ανώτατο επίπεδο – έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς Σαμάρα, οπότε αναμένεται… σύγκρουση στη Βουλή.

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

akylas-videoclip
MEDIA

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

SXOLEIO-TOUALETA
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

