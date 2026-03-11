Η συμφωνία της Chevron στη Βουλή και το… θρίλερ με Σαμαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώνεται σήμερα η επεξεργασία της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αύριο διαβιβάζεται στην Ολομέλεια προς κύρωση η συμφωνία της Chevron και της Helleniq Energy για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου.
Η συμφωνία αναμένεται να κυρωθεί… πανηγυρικά, εκπλήξεις δεν αναμένονται, οπότε το ενδιαφέρον μοιραία στρέφεται στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι θα τοποθετηθεί στη συζήτηση: ο πρώην πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει ότι η σύμβαση εγείρει ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, λέγοντας ότι «στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”».
Η κυβέρνηση – σε ανώτατο επίπεδο – έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς Σαμάρα, οπότε αναμένεται… σύγκρουση στη Βουλή.
