Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

Επιστολή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρομπέρτα Μέτσολα, όπου ζητούσε να περιληφθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, αίτημα που αποδέχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κ. Μετσόλα, ο πρωθυπουργός.
Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.
