Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

Επιστολή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρομπέρτα Μέτσολα, όπου ζητούσε να περιληφθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, αίτημα που αποδέχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κ. Μετσόλα, ο πρωθυπουργός.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Διαβάστε επίσης:

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Νέο «καρφί» Ντόρας για Σαμαρά: Το γινάτι βγάζει μάτι…

Νέα γκάφα για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: Ο «Ελληνοκύπριος» Πατένταλης διαψεύδει τη συμμετοχή του – «Είμαι αριστερός»





