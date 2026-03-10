search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 18:51

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

10.03.2026 18:51
mitsotakis antetokoynbo 97- new

Επιστολή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρομπέρτα Μέτσολα, όπου ζητούσε να περιληφθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, αίτημα που αποδέχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κ. Μετσόλα, ο πρωθυπουργός.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Διαβάστε επίσης:

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Νέο «καρφί» Ντόρας για Σαμαρά: Το γινάτι βγάζει μάτι…

Νέα γκάφα για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: Ο «Ελληνοκύπριος» Πατένταλης διαψεύδει τη συμμετοχή του – «Είμαι αριστερός»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
veneti
BUSINESS

ΒΕΝΕΤΗ: Εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab – Στόχος η ανάπτυξη νέου concept καταστήματος με προϊόντα και των δύο εταιρειών

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνόδευσαν υπερτάνκερ που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ χτυπά η Τεχεράνη- Live οι εξελίξεις

zoro ranxh epstein new mexico- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Έρευνα των αρχών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό – Καταγγελίες για βιασμούς και… πτώματα

xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το γήπεδο του Παναθηναϊκού

TEMPI_TRENA_SIMEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Μετά από τρία χρόνια κατασχέθηκαν τα βίντεο με τις πρώτες ώρες από τη σύγκρουση 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:45
veneti
BUSINESS

ΒΕΝΕΤΗ: Εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab – Στόχος η ανάπτυξη νέου concept καταστήματος με προϊόντα και των δύο εταιρειών

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνόδευσαν υπερτάνκερ που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ χτυπά η Τεχεράνη- Live οι εξελίξεις

zoro ranxh epstein new mexico- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Έρευνα των αρχών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό – Καταγγελίες για βιασμούς και… πτώματα

1 / 3