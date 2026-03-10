search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.03.2026 12:28

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

10.03.2026 12:28
androylidakis new

Την παράσταση προς τιμήν του Αντώνη Καλογιάννη στο θέατρο «Παλλάς» παρακολούθησε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Ανδρουλάκης μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παράσταση, καθώς και μαζί με την οικογένεια του κορυφαίου ερμηνευτή.

Η ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη:

«Ένα μοναδικό ταξίδι στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα στο Θέατρο «Παλλάς».

Από τα πολιτικά τραγούδια στο εξωτερικό, στις συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στη μελοποιημένη ποίηση των Σεφέρη, Σικελιανού, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου και Δημήτρη Χριστοδούλου, άφησε ανεξίτηλο το ερμηνευτικό του στίγμα στο πολιτικό και ερωτικό τραγούδι.

Με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή. Η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για μια μοναδική μουσική βραδιά – αφιέρωμα στο μουσικό έργο και στη μνήμη του μοναδικού καλλιτέχνη».

1 / 3