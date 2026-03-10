Νέο «καρφί» Ντόρας για Σαμαρά: Το γινάτι βγάζει μάτι…

Ιδιαίτερα αιχμηρή για τη στάση που έχει κρατήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχετικά με την αντίδραση της Ελλάδας όταν η Κύπρος απειλήθηκε με επιθέσεις από drones, εμφανίστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρώην υπουργός ήταν ιδιαίτερα καυστική: «Για τους άλλους που δείχνουν εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο – όπως ο κ. Σαμαράς – περίμενα να έχουν τουλάχιστον το περίσσευμα καρδίας να πουν ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο», είπε για να συμπληρώσει δηκτικά ότι «το γινάτι βγάζει μάτι».

Κάποια πράγματα είναι… σταθερές – σαν την ταχύτητα του φωτός ή την επιτάχυνση της βαρύτητας – στο ελληνικό πολιτικό σύμπαν.

Διαβάστε επίσης

Ο Πελεγρίνης σόκαρε τη Διαμαντοπουλου και γκρίζαρε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Γιατί εισηγούνται στον Μητσοτάκη πρόωρες εκλογές και γιατί ο ίδιος αρνείται

Κασσελάκης: «Αυτόνομα στις εκλογές οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”» – Εκτίμηση για κάλπες το 2027