Νέο «καρφί» Ντόρας για Σαμαρά: Το γινάτι βγάζει μάτι…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ιδιαίτερα αιχμηρή για τη στάση που έχει κρατήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχετικά με την αντίδραση της Ελλάδας όταν η Κύπρος απειλήθηκε με επιθέσεις από drones, εμφανίστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρώην υπουργός ήταν ιδιαίτερα καυστική: «Για τους άλλους που δείχνουν εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο – όπως ο κ. Σαμαράς – περίμενα να έχουν τουλάχιστον το περίσσευμα καρδίας να πουν ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο», είπε για να συμπληρώσει δηκτικά ότι «το γινάτι βγάζει μάτι».
Κάποια πράγματα είναι… σταθερές – σαν την ταχύτητα του φωτός ή την επιτάχυνση της βαρύτητας – στο ελληνικό πολιτικό σύμπαν.
Διαβάστε επίσης
Ο Πελεγρίνης σόκαρε τη Διαμαντοπουλου και γκρίζαρε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ
Γιατί εισηγούνται στον Μητσοτάκη πρόωρες εκλογές και γιατί ο ίδιος αρνείται
Κασσελάκης: «Αυτόνομα στις εκλογές οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”» – Εκτίμηση για κάλπες το 2027
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.