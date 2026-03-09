search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 00:57
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 23:33

Κασσελάκης: «Αυτόνομα στις εκλογές οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”» – Εκτίμηση για κάλπες το 2027

09.03.2026 23:33
kasselakis dimokrates

Την αυτόνομη κάθοδο των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απήχηση του κόμματος στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η δυναμική του δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Εκτίμηση για εκλογές το 2027

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» ανέφερε ότι το κόμμα θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Κριτική στην ΕΕ για τη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται «τελείως ανέτοιμη» απέναντι στις εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι μεγάλες.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο πρόεδρος του κόμματος στάθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Επάρκεια» που προτείνουν οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.

Συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς

Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Όπως έγινε γνωστό, αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο, καθώς και με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής.

Διαβάστε επίσης:

Μακρόν από τη Σούδα: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη – Είμαστε εδώ, στο πλευρό σας

Δένδιας: Καθαρό μήνυμα η παρουσία του Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο – Θα ανανεώσουμε τη στρατηγική μας σχέση

Κουτσούμπας: Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις – Καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση – Nα μπει πλαφόν στις τιμές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

child-firework
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του – Συνελήφθη η μητέρα του

ethniki gynaikwn iran australia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Asian Cup: Η Αυστραλία δίνει άσυλο σε παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν που δεν τραγούδησαν τον ύμνο (Videos)

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Οι IDF χτύπησαν 6 στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

kasselakis dimokrates
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κασσελάκης: «Αυτόνομα στις εκλογές οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”» – Εκτίμηση για κάλπες το 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

kairos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 00:52
hormuz_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

child-firework
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του – Συνελήφθη η μητέρα του

ethniki gynaikwn iran australia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Asian Cup: Η Αυστραλία δίνει άσυλο σε παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν που δεν τραγούδησαν τον ύμνο (Videos)

1 / 3