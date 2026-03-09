Κασσελάκης: «Αυτόνομα στις εκλογές οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”» – Εκτίμηση για κάλπες το 2027

Την αυτόνομη κάθοδο των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απήχηση του κόμματος στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η δυναμική του δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Εκτίμηση για εκλογές το 2027

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» ανέφερε ότι το κόμμα θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Κριτική στην ΕΕ για τη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται «τελείως ανέτοιμη» απέναντι στις εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι μεγάλες.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο πρόεδρος του κόμματος στάθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Επάρκεια» που προτείνουν οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.

Συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς

Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Όπως έγινε γνωστό, αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο, καθώς και με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής.

