«Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτή την μεγάλη εμπλοκή που έχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, από ό,τι φαίνεται έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο της ως συμμετέχουσα σε αυτόν τον πόλεμο. Βεβαίως πιστεύω ότι ακολουθεί τη γνωστή προπαγάνδα του πολέμου και κανείς δεν μπορεί να της έχει εμπιστοσύνη. Εμείς ως ΚΚΕ, το λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, το έχουμε πει και στη Βουλή, δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις της και για τη συμμετοχή της», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Newsbomb.

Ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε πως η ελληνική κυβέρνηση ήταν ενήμερη ότι ένα drone πιθανόν κατευθυνόταν προς τη Σούδα, γι’ αυτό και υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας…Έτσι πάρθηκε και η απόφαση για την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο, ακριβώς για την προστασία της βάσης της Σούδας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο , «όχι η Ελλάδα γενικά και αφηρημένα, αλλά οι στρατιωτικές βάσεις, που είναι ορμητήριο από την Ελλάδα, συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί οι βάσεις είναι αμερικάνικες, οι βάσεις είναι ΝΑΤΟϊκές, άρα υπάρχει άμεσα αυτός ο κίνδυνος. Άλλωστε το ίδιο το Ιράν έχει πει ότι όλες οι χώρες, στην περιοχή ευρύτερα, που φιλοξενούν αμερικάνικες βάσεις, στρατιωτικές βάσεις ή στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντιά του, αποτελούν στόχο αντιποίνων. Η ίδια η ιρανική κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι εκεί του Ιράν το έχουν πει και, μάλιστα, σε μια σειρά χώρες το έχουν αποδείξει. Μέχρι και στην Κύπρο την βάση την βρετανική, την ΝΑΤΟϊκή βάση του Ακρωτηρίου. Λέω για τις βάσεις, γι’ αυτό που με ρωτάτε, όπως στο Μπαχρέιν, όπως στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως στη Σαουδική Αραβία, όπως παντού σε όλη την περιοχή, χτυπάει αμερικάνικους στόχους».

«Οι βάσεις θα πρέπει να κλείσουν εδώ και τώρα. Έπρεπε να έχουν κλείσει χθες. Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ. Τώρα, ο ρεαλισμός του να αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση, βεβαίως δεν το βλέπω, δεν φαίνεται διατεθειμένη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για παράδειγμα, να αλλάξει γραμμή στρατηγικής στόχευσης και στρατηγικών επιλογών. Έχει κάνει τις επιλογές της για αυτές τις βάσεις, έχει κάνει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, έχει κάνει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο τέτοιων στρατιωτικών επιθετικών βάσεων κατά άλλων λαών, και στην Σούδα, και στην Αλεξανδρούπολη, και στη Λάρισα και παντού, μη τις αναφέρουμε όλες, είναι γνωστές. Υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες, θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτούς που υπηρετεί, δηλαδή τα συμφέροντα των λίγων, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των ενεργειακών ομίλων, μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, της πολεμικής βιομηχανίας στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας, των εφοπλιστών, όλα αυτά που είναι για τα κέρδη τους μόνο και όχι για τα πραγματικά συμφέροντα της Ελλάδας και του λαού της, όλα αυτά τα έχει επιλέξει και είναι με τη μια μεριά, είναι με αυτή των Αμερικάνων και του Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή ενεργούν κατά μιας άλλης κυρίαρχης χώρας και δολοφονούν τον λαό της με διάφορα προσχήματα. Και έχει ενστερνιστεί και όλα τα απαράδεκτα αυτά προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.

Ο “Κίμωνας”, τα “Ψαρά” και η συστοιχία patriot δεν πήγανε για να υπερασπίσουν τον κυπριακό λαό, πήγανε εκεί για να υπερασπίσουν, πρώτιστα, τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, που παρεμπιπτόντως να πω -γιατί ίσως δεν είναι πολύ γνωστό στον ελληνικό λαό και το αποκρύπτει και η κυβερνητική προπαγάνδα, αποφεύγει να το λέει- είναι κυρίαρχο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, οι βάσεις της Κύπρου. Το 3% του εδάφους της Κύπρου ανήκει κυρίαρχα σε αυτές τις βάσεις. Δεν μπορεί να πλησιάσει Κύπριος πολίτης, Έλληνας πολίτης ή οποιοσδήποτε άλλος σε αυτή τη βάση, διότι δεν είναι Κυπριακό έδαφος. Άρα μη μας λέει… η επίθεση στόχευε τη βάση των Βρετανών. Άρα εκεί ήταν το ζήτημα.

Να επιστρέψουν πίσω και να κλείσουν αμέσως οι βάσεις. Αυτό, πολύ απλά το λέμε. Το λέμε καθαρά, περισσότερο καθαρά δεν γίνεται. Και είναι πάγια θέση του ΚΚΕ αυτή. Διότι το να συμβάλλουμε εμείς και ως χώρα, ως ελληνικός λαός, το να γίνει αυτό που επιδιώκουν και που θέλουν την Κύπρο οι Αμερικάνοι, οι ΝΑΤΟϊκοί ή διάφοροι Μακρόν επίσης, οι Γάλλοι και οι λοιποί ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο, ξέρετε, αυτή την παλιά έκφραση, για την οποία από τότε που έγινε το πραξικόπημα της Χούντας του Ιωαννίδη στην Κύπρο, που προκάλεσε στη συνέχεια την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που κατέχει το 37%, 50 χρόνια και πλέον μετά, της Κύπρου υπάρχει αυτό το γεγονός, αβύθιστο αεροπλανοφόρο, αυτό θέλουν. Είναι ένα νησί που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν εκεί. Αυτό δεν είναι για το συμφέρον του Κυπριακού λαού».

Για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο κ Κουτσούμπας ανέφερε: «Δεν είναι μόνο η αισχροκέρδεια. Βέβαια, ξέρουμε ότι σε περιόδους πολέμων πάντα υπάρχουν όλοι αυτοί οι κομπογιαννίτες, που αισχροκερδούν και ανεβάζουν τις τιμές κλπ. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται ότι αντικειμενικά δημιουργείται πρόβλημα. Η εκτίμησή μας είναι ότι είμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη οικονομική κρίση. Ήδη η παγκόσμια οικονομία και μάλιστα ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και της Ευρώπης και οι ίδιες οι ΗΠΑ είχαν υφεσιακά φαινόμενα, είχαν προβλήματα. Ο πόλεμος και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη κομβική περιοχή με τα πετρέλαια, με όλες αυτές τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς, δημιουργεί νέα προβλήματα. Είδαμε, εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια, οι τιμές του πετρελαίου, αυτό που μου είπατε. Αυτό συμπαρασύρει μεγάλη άνοδο της ακρίβειας επίσης, με τεράστια προβλήματα και, φυσικά, εδώ είμαστε και θα ζήσουμε πιστεύω χειρότερες μέρες εάν συνεχιστεί αυτό το μακελειό και δεν σταματήσει εδώ και τώρα.

«Να μπει πλαφόν στις τιμές από την κυβέρνηση»

Άρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλλει κάθε φορά η κυβέρνηση της αισχροκέρδειας -την οποία τελικά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να την πατάξει, γιατί δεν έχει τους μηχανισμούς, και είναι από ό,τι φαίνεται και πιο ικανοί οι διάφοροι αισχροκερδείς και αυτοί που χρησιμοποιούν την αισχροκέρδεια και της ξεφεύγουν- θα πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Για παράδειγμα, πλαφόν στις τιμές. Πρέπει εδώ και τώρα να μπει πλαφόν στις τιμές. Θα πρέπει να παρθούν άρα μέτρα ελάφρυνσης αυτού που λέμε του λαϊκού εισοδήματος, που δεν ξέρει κάποιος που πληρώνει, που δεν του φτάνει ο μισθός μέχρι τις 20 του μήνα. Βεβαίως, θα έπρεπε να αυξηθούν και οι μισθοί ταυτόχρονα. Αλλά τουλάχιστον μέτρα που αφορούν τους φόρους, τον ΦΠΑ, τη μείωση, το να υπάρχουν απαλλαγές από δάνεια, από χρέη σε τράπεζες, σε εφορίες των λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή αυτοαπασχολούμενων μικροεπιχειρηματιών εμπόρων, αγροτών, μισθωτών εργαζομένων, του λαϊκού νοικοκυριού όπως λέμε. Πρώτα απ’ όλα εκεί έπρεπε να στραφεί, αν μιλάμε για φιλολαϊκή πολιτική, και όχι να ενισχύει συνεχώς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, να τους δίνει συνεχώς και νέες φοροαπαλλαγές και νέα μέτρα και ζεστό κρατικό χρήμα, την ώρα που δεν υπάρχει αυτό το χρήμα για τους απλούς εργαζόμενους. Αυτά τα μέτρα έπρεπε χθες να παρθούν, γιατί τα λέμε και προειδοποιούμε, γιατί η κρίση φαινόταν ότι έρχεται ξανά και ότι η Ελλάδα θα εμπλακεί ακριβώς λόγω της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, εξαρτάται από τον τουρισμό, μεταφορές, μια σειρά τέτοια ζητήματα δηλαδή, και πλήττουν. Όταν η ίδια Ευρωζώνη έχει τόσα σοβαρά προβλήματα στην οικονομία της, δεν μπορεί παρά να πληγεί και η Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί οι αναιμικοί ρυθμοί, ή ας τους πούμε και καλούς, όπως λέγει η κυβέρνηση ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, μετά τη μεγάλη κρίση που περάσαμε, τη δεκαετή με τα μνημόνια κι όλα αυτά, όλοι αυτοί είναι κινούμενη άμμος. Πώς να το πω με άλλα λόγια. Είναι κινούμενη άμμος και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί. Γιατί ακριβώς η ελληνική οικονομία έχει άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή, με την αμερικάνικη κλπ.

Τι είπε για το δίλημμα Μητσοτάκη

Για την εσωτερική πολιτική κατάσταση ανέφερε πως « το βασικό δίλημμα που θέτει ο κ. Μητσοτάκης, όπως το ακούσαμε όλοι και στη Βουλή, είναι σταθερότητα ή χάος. Δηλαδή σταθερότητα είναι η κυβέρνηση η δική του, ο κ. Μητσοτάκης οι υπουργοί του, η κυβέρνησή του και από την άλλη χάος είναι να αναζητήσει ο ελληνικός λαός άλλες εναλλακτικές. Όπως για παράδειγμα, εγώ επιμένω σε αυτό, επειδή τον ανησυχεί πολύ η άνοδος του ίδιου του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, η μαζική αμφισβήτηση που εκφράζεται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και αρνητικοί συσχετισμοί, κατά της ΝΔ ή άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, υπέρ του ΚΚΕ. Αυτό είναι που κυρίως τον ενοχλεί, αυτό είναι που κυρίως τον ανησυχεί εξού και η επίθεση, είτε αφορά τον πόλεμο που λέγαμε πριν και διάφορα που λένε, η προπαγάνδα η κυβερνητική ενάντια στο ΚΚΕ, αλλά και τα άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των νέων, των φοιτητών και των μαθητών, όλα αυτά εκεί στοχεύουν. Γιατί ξέρουν ότι το ΚΚΕ είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να συσπειρώσει ένα τέτοιο ριζοσπαστικό ρεύμα, να το οργανώσει, να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να φύγει από εκεί που ήρθε αυτή η κυβέρνηση. Όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης όμως, όπως λένε κάποια άλλα κόμματα, αλλά και η πολιτική τους, διότι μπορεί και να βρουν άλλον Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Και είναι διάφοροι πρόθυμοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατά τα άλλα τώρα υψώνουν τόνους λαϊκισμού, δήθεν αντίδρασης σε αυτή την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, αλλά εννοούν να φύγει ο Μητσοτάκης κι αν έρθει ένας άλλος αρχηγός της ΝΔ θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να φτιάξουν κυβέρνηση μαζί τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανένα πρόβλημα δεν έλυσε, καμία εξεταστική επιτροπή»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως « εμείς έχουμε ζητήσει ότι η Εξεταστική Επιτροπή ήταν περισσότερο για να συγκαλύψει και αυτό το σκάνδαλο και αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία και την προσπάθεια που έγινε, την έκλεισαν άρον άρον. Εμείς ζητήσαμε να μείνει ανοιχτή η Εξεταστική Επιτροπή χωρίς, να σας πω ειλικρινά, δεν τρέφουμε και αυταπάτες, γιατί η πείρα μας λέει ότι όλες οι Εξεταστικές Επιτροπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα πήγαν φούντο, δεν έβγαλαν και τίποτα, συγκαλύφτηκαν περισσότερο τα ζητήματα, αποπροσανατόλισαν, εφησύχασαν τον κόσμο και λέει όλα καλά, φτιάχνουμε εξεταστική, θα λύσει το πρόβλημα… Κανένα πρόβλημα δεν έλυσε, καμία εξεταστική επιτροπή. Αλλά παρόλα αυτά είπαμε έστω και ό,τι αποκαλυφθεί, το παραμικρό ζήτημα, να συνεχίσει τη λειτουργία της. Δεν το δεχθήκανε αυτό. Ζητάμε επίσης τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να ελέγξει τους υπουργούς που έχουν την ευθύνη και τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εφόσον υπάρχει αυτός ο νόμος που λέμε την κατάργησή του, το άρθρο 86 του συντάγματος για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που θα έπρεπε να καταργηθεί και αυτός χτες, αλλά είναι σε πλήρη ισχύ ακόμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο προτίθεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να τον καταργήσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί μιλάει γενικά για κάποια αλλαγή στον νόμο, όχι για κατάργηση εντελώς του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Άρα λοιπόν, όλα αυτά και η προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, εμάς μας βάζουν σε επιφυλακή. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν όλα γνωστά τα γεγονότα, και δεν μιλώ μόνο για τις πολιτικές ευθύνες, αλλά και για τις ποινικές ευθύνες.

Εμείς είπαμε ότι πρέπει και ο κ. Μητσοτάκης να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Το αρνήθηκαν αυτό. Διότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν εν γνώση όλων αυτών των ζητημάτων. Ήταν σε γνώση του, για παράδειγμα, όταν έκανε αλλαγές διοικητών στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή όταν άλλαζε, με έγκριση του ίδιου και των υπουργών του, και έδινε την έγκρισή του ο ίδιος ήξερε για ποιον λόγο, ή τουλάχιστον έπρεπε να αναρωτηθεί για ποιο λόγο. Και αλίμονο αν ένας πρωθυπουργός, ο αρχηγός της ΝΔ, δεν συμμετείχε σε όλες αυτές τις διαδικασίες ώστε να ενημερώνεται για το που πήγαν τα χρήματα, ποιοι ήταν τα λαμόγια που τα φάγανε ενώ δεν είχανε ούτε πρόβατα, ούτε γίδια, ούτε γελάδες πουθενά ανά την Ελλάδα, ούτε είχαν λιόδεντρα, ούτε είχαν στρέμματα. Που φτάσαμε από την Κρήτη, ο άλλος να βόσκει στον Γράμμο».

