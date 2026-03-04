Βόμβα Κουτσούμπα: Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν στόχο τη Σούδα

Βόμβα έριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο περιθώριο της συζήτησης στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Μιλώντας σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, στους διαδρόμους της Βουλής, ανέφερε ότι δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κύπρου, κατευθύνονταν προς την Σούδα.

Μάλιστα στο διευκρινιστικό ερώτημα δημοσιογράφων αν πρόκειται για εκτίμηση ο Γενικός Γραμματέας, άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για πληροφόρηση. «Το ξέρουμε», είπε.

