04.03.2026 13:29

Νέο «καρφί» Μητσοτάκη για τους «επαγγελματίες ανησυχούντες»

04.03.2026 13:29
Νέα αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά – και όχι μόνο, αλλά κυρίως… – άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, όπου αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στα “αχαρτογράφητα νερά” αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου, καλώντας όλους μας σε αυτή την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν, επιτέλους, μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μια ευρύτερη οπτική. Και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι “επαγγελματίες ανησυχούντες”, πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το Διεθνές Δίκαιο, και ας αντιληφθούν, επιτέλους, ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια».

Πλέον το ρήγμα είναι οριστικό και – όπως είχε γράψει και η στήλη – τα «πυρά» ένθεν κακείθεν θα είναι συχνά…

1 / 3