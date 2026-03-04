search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
04.03.2026 10:58

Γεωργιάδης: Εκτέθηκαν όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι πλέον ο πρωταγωνιστής

04.03.2026 10:58
Σε μια αναλυτική τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας, μεταξύ άλλων – και αφήνοντας αιχμές και προς την πλευρά Σαμαρά – πως «όλοι όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν πλέον σοβαρά εκτεθεί».

Όπως σημειώνει ο υπουργός Υγείας «η Ελλάδα έχει γίνει κανονικός γεωπολιτικός παίκτης, στο μεγαλύτερο σκάκι παγκόσμιας ανακατάταξης ισχύος από το 1990. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι, σε πολύ καλή θέση και προσδοκούμε σε αρκετά μακροπρόθεσμα οφέλη για την πατρίδα μας».

«Αντιθέτως η Τουρκία, την εξωτερική πολιτικής της οποίας έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούω να εκθειάζουν οι διάφοροι “πατριώτες”, είναι όχι μόνον εκτός παιχνιδιού αλλά κινδυνεύει σοβαρά με γεωπολιτική συντριβή στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ή ακόμη χειρότερα για αυτήν, εάν περιπέσει το Ιράν σε χάος και εξοπλιστούν από την Δύση οι Κούρδοι οι οποίοι αργά ή γρήγορα στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να ενωθούν σε ένα ενιαίο Κράτος απειλώντας ακόμη και την συνοχή της Τουρκίας».

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίζεται την πολιτική των «ήρεμων νερών» γράφοντας ότι «ήταν όχι μόνον αυτονόητη αλλά και εξαιρετικά ωφέλιμη επιλογή για την Ελλάδα».

«Η Ελλάδα είναι ο πρωταγωνιστής πλέον και η Τουρκία ο θεατής. Ξέρετε πόσες δεκαετίες είχε να γίνει αυτό; Ισως και από πριν την μικρασιατική καταστροφή» σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος στην ανάρτησή του κάνει και μια μικρή ιστορική αναδρομή «στο πώς φθάσαμε εδώ και σε κάτι που στα μάτια μου, αποτελεί συλλογική εθνική μας επιτυχία!».

1 / 3