Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση για το Ισραήλ και την επίθεση στον στολίσκο για τη Γάζα

Παίζοντας ηχητικό 59 δευτερολέπτων από το μήνυμα των ισραηλινών δυνάμεων προς τον στολίσκο για τη Γάζα Global Sumund Flotilla ξεκίνησε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μήνυμα εκ μέρους του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού με το οποίο διεμήνυε πως η προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον αποκλεισμό «ήταν δήθεν παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για την μη αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στην επίθεση των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στον στολίσκο σε διεθνή ύδατα, όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα έρευνας και διάσωσης.

Εξηγώντας την κίνηση της να παίξει το ηχητικό απόσπασμα σημείωσε πως το κάνει «για να ακουστεί ότι πλοία που βρέθηκαν κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη προσεγγίστηκαν από πολεμικό πλοίο του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα που είναι όμως και ύδατα του πεδίου είναι πεδίο έρευνας και διάσωσης της ελληνικής επικράτειας».

«Αυτά τα ειρηνικά πλοία που πάνε να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία» υπογράμμισε. «Είκοσι δύο από τα πλοία αυτά, αυτή τη στιγμή υπέστησαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό», συνέχισε, και επανέλαβε «υπήρξε επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ κάτω από την Πελοπόννησο και κάτω από την Κρήτη. «Έχουν απαχθεί – είναι δηλαδή σε καθεστώς ομηρίας που αποτελεί διεθνές έγκλημα – δεκάδες άνθρωποι γνωστοί ακτιβιστές» τόνισε.

Μεταφράζοντας από το ηχητικό σημείωσε πως το μήνυμα των ισραηλινών, «τους λέει ότι δεν σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αφήσετε ανθρωπιστική βοήθεια» και «τους προειδοποιεί ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους αν συνεχίσουν να πλέουν προς τη Γάζα, ενώ βρίσκονται κάτω από την Πελοπόννησο».

«Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου από ένα ανεξάρτητο κράτος» διερωτήθηκε σε έντονο ύφος καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων αν θα κάνει διεθνές διάβημα.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που ήταν παρών στα υπουργικά έδρανα, τον εγκάλεσε σε έντονο ύφος λέγοντας: «Εσείς, που έχετε καλές σχέσεις με το Ισραήλ κ. Παπασταύρου, και ήσασταν εκείνος που την ώρα που το Ισραήλ έσπασε την εκεχειρία πήγατε να συναντηθείτε με τον ομόλογό σας τον ισραηλινό, θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα; Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του Ισραηλινού κράτους την ώρα που η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας μέσω των υποκλοπών σε βάρος της χώρας και του μισού υπουργικού συμβουλίου;».

Καιρίδης: «κακοπαιγμένο θέατρο»

Ακολούθησαν και νέες παρεμβάσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη εν μέσω συνεχών παρεμβάσεων της Κωνσταντοπούλου εκτός μικροφώνου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μίλησε για «κακοπαιγμένο» θέατρο και άφησε την αιχμή ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πιέζεται από το κόμμα Καρυστιανού.

Ως προς την ουσία σημείωσε πως «στα διεθνή ύδατα, είτε είναι δυτικά της Κρήτης, είτε νότια της Κρήτης, είτε νότια της Σικελίας οπουδήποτε απαξ και είναι διεθνή υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις». Και υποστήριξε πως «οι ελληνικές αρχές έσπευσαν να προσφέρουν διάσωση, γύρισαν πίσω επειδή οι ίδιοι δεν ήθελαν να διασωθούν όπως δήλωσαν στο ελληνικό λιμενικό».

