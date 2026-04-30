ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:43
30.04.2026 12:10

Μήνυμα Μητσοτάκη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ήρθε η ώρα για αναθεώρηση του άρθρου 16 (Video)

Νέο μήνυμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το άρθρο 16 και να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα έστειλε ο πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εγκαινίασαν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αθήνα.

Αναφερόμενος στον νόμο της κυβέρνησης με τον οποίο επετράπη η ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που προκαλούν μεγάλες δυσκολίες εκεί όπου παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες. Η πρόοδος δεν έρχεται με καθήλωση στο χθες».

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «η προοπτική είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών να φτάσει στα 10» και τόνισε ότι «έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμη. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες: να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στην πατρίδα μας».

«Η ματιά μας στρέφεται στο μέλλον. Είχαμε στο μυαλό μας ιδρύματα ανοικτά στον κόσμο, ευθυγραμμισμένα με τις προκλήσεις της εποχής μας» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και εξήγησε ότι «στόχος ήταν να δίνονται πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, και γιατί όχι η Ελλάδα να μην γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης».

Σημείωσε δε ότι «απελευθερώσαμε τα Πανεπιστήμια από το βραχνά του ασφυκτικού ελέγχου του υπουργείου Παιδείας», ενώ τόνισε ότι «η κατεύθυνση της κυβέρνησης μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή: καμία έκπτωση ως προς τα αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί και ισχύουν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια».

