Μπορεί η Ελλάδα να έχει δώσει περίπου τα πάντα και σε κάθε περίπτωση περίπου ό,τι της έχει ζητηθεί, ακόμα και στα όρια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, για να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ωστόσο το Κίεβο είναι μάλλον συγκρατημένο (αγνώμων θα έλεγε κάποιος) στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Αθήνα.

Στην πραγματικότητα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν θέλει να δυσαρεστήσει την Τουρκία, παρότι η κυβέρνηση Ερντογάν έχει άριστη σχέση με τη Ρωσία, προς την οποία έχει προσφέρει μάλιστα πολύτιμες υπηρεσίες, όπως η διευκόλυνση στην εξαγωγή αγαθών, όπως τα ορυκτά καύσιμα.

Το Κίεβο επιθυμεί να διατηρεί με την Άγκυρα μία καλή σχέση, προσδοκώντας ίσως σε διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες του Ερντογάν. Κι αυτή η επιλογή υπαγορεύσει στην ουκρανική πλευρά να μην… πολύ-εμπιστεύεται στην Αθήνα, έστω κι αν οι μεγαλοστομίες στις διεθνείς τοποθετήσεις είναι εντυπωσιακές και δίνουν την αίσθηση μίας αγαστής συνεργασίας.

Αποδεικνύεται τώρα ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι βάζει όρους και όρια στη χρήση των drones, που θα πάρουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της περίφημης συνεργασίας Ελλάδας – Ουκρανίας.

Η συμφωνία αφορά στον τομέα της ανάπτυξης θαλάσσιων drones και το γεγονός ότι η ουκρανική πλευρά που τα κατασκευάζει και διαθέτει την τεχνολογία, έχει προκαλέσει επιπλοκές.

Πρακτικά το Κίεβο ζητάει να έχει λόγο στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τα συγκεκριμένα drones, κάτι που δεν μπορεί να δεχθεί η Αθήνα.

Ήτοι δεν είναι δυνατόν, σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής – στο Αιγαίο για παράδειγμα – να μπορεί το Κίεβο να απαγορεύσει – διότι αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα η στάση της Ουκρανίας – στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τη χρήση των drones. Κι αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα drones σε περίπτωση τέτοιας στρατιωτικής εμπλοκής, ουσιαστικά είναι περίπου άχρηστα, καθώς η Ελλάδα δεν απειλείται από τη… Ρουάντα, τη Νικαράγουα ή κάποιο άλλο κράτος, αλλά από την Τουρκία!

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει στις διαπραγματεύσεις που γίνονται ότι δεν μπορεί να δεχθεί την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων των οποίων η χρήση τελεί υπό όρους.

Διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές αισιοδοξούν πάντως ότι το πρόγραμμα μπορεί να προχωρήσει και ίσως οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε επίλυση της διαφοράς.

Αν και δεν είναι σαφές πώς θα γίνει αυτό, εφόσον το Κίεβο δεν θέλει να «ενοχληθεί» κατ’ οιονδήποτε τρόπο η Άγκυρα, οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Σε ρεπορτάζ της σήμερα η Καθημερινή, επικαλούμενη «άριστα πληροφορημένες πηγές», αναφέρει ότι «η Αθήνα έχει –μέχρι στιγμής– κατορθώσει να εισπράξει περίπου μισό δισ. ευρώ από τα συστήματα (κατά κύριο λόγο επιχειρησιακά μη αναγκαία) που έχει παραχωρήσει προς το Κίεβο είτε μέσω των ΗΠΑ και της Γερμανίας είτε μέσω Τσεχίας».

Σημειώνεται βέβαια ότι η συμφωνία για συμπαραγωγή θαλασσίων drones, συγκεκριμένα μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας (USV), έγινε σε ανώτατο επίπεδο, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προβλέπει ότι τμήμα της παραγωγής USV θα μεταφερθεί και σε ελληνικά ναυπηγεία, για τη χρήση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε η Αθήνα να αποκτήσει και πρόσβαση στην τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

