Δημοσκοπικό καμπανάκι στη ΝΔ από τη συνεχή πτώση – Ζητούμενο η επιστροφή στο 30%

Η εικόνα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει αρχίσει να ανησυχεί ακόμη και τους πιο αισιόδοξους στο γαλάζιο επιτελείο. Η μία έρευνα μετά την άλλη καταγράφει την ίδια τάση, με τη Νέα Δημοκρατία να χάνει σταθερά έδαφος, χωρίς να φαίνεται ορατή ανάσχεση της φθοράς, παρά τις διαδοχικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες των τελευταίων εβδομάδων.

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, που διενεργήθηκε από τις 21 έως τις 27 Απριλίου σε δείγμα 1.300 πολιτών, αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη φθορά. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ υποχωρεί στο 28,6% από 31,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 15% από 13,6%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νέα Αριστερά με 2,4%. Το κρίσιμο στοιχείο όμως δεν είναι τόσο η διαφορά των 13,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που εξακολουθεί να είναι διψήφια, όσο η πτώση κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, ένα όριο που στο Μαξίμου θεωρούσαν μέχρι πρότινος αδιαπραγμάτευτο.

Ακόμη πιο πιεστική είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ υποχωρεί στο 21,5% από 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 11,3% από 10,4%, την Πλεύση Ελευθερίας στο 7,8% και την Ελληνική Λύση στο 7,7%. Το προβάδισμα στενεύει, η αδιευκρίνιστη ψήφος διογκώνεται και η αίσθηση που μεταδίδει η μέτρηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη βρει το αντίδοτο σε ένα κλίμα που τροφοδοτείται από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τον απόηχο της παραίτησης Λαζαρίδη και τη γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης. Συνολικά το έργο της κυβέρνησης αξιολογείται αρνητικά από το 71% και θετικά μόλις από το 24%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βλέπει το 69% να έχει αρνητική γνώμη γι’ αυτόν και μόλις το 27% θετική.

Η αντιπολίτευση δεν κερδίζει ανάλογα

Η αντιπολίτευση δεν κεφαλαιοποιεί όμως πλήρως αυτή την πτώση. Το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση κρίνεται αρνητικά από το 77% και θετικά μόλις από το 14%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 76% αρνητικές και 16% θετικές αξιολογήσεις. Παράλληλα, η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού καταγράφεται στο 27% δυνητικής ψήφου, ενώ το υπό διαμόρφωση εγχείρημα Τσίπρα ενισχύεται κατά δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Παρά το μέγεθος της δυσαρέσκειας, ο πρωθυπουργός παραμένει σταθερά πρώτος στην καταλληλότητα με 26%, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 7% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 6%, στοιχείο που στο Μαξίμου ερμηνεύεται ως δυνατότητα η εικόνα να είναι αναστρέψιμη.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η εκ νέου παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σε μια προσπάθεια να κλείσει το εσωκομματικό μέτωπο πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό είχε ένα σαφές μήνυμα για τους βουλευτές που πυροβολούν τις τελευταίες μέρες το επιτελικό κράτος. «Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία» σε μια προσπάθεια να βάλει όρια στις βολές που δέχονται εξωκοινοβουλευτικά στελέχη και η λειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να βάλει τέλος την εσωστρέφεια προτού αυτή εγκατασταθεί στη Νέα Δημοκρατία μονίμως και το κυβερνών κόμμα αρχίσει να θυμίζει άλλες εποχές. Μέχρι στιγμής πάντως το ρήγμα με όσους εκφράζουν δυσαρέσκεια μεγαλώνει.

Κομβική η συνεδρίαση της ΚΟ

Υπάρχουν όμως κυβερνητικά στελέχη που είναι πιο αισιόδοξα και θεωρούν ότι προοδευτικά τα πράγματα θα εκτονωθούν. Για αρκετούς η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις αρχές Μαΐου θα αποτελέσει ένα βήμα εκτόνωσης για όλους ώστε στις 17 Μαΐου να φτάσει η παράταξη ενωμένη στο συνέδριο. Εκεί, ο πρωθυπουργός υπολογίζει να ξαναστήσει το αφήγημα της αυτοδυναμίας, να ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα και να επαναφέρει την ατζέντα στα δικά του θέματα. Η επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά του ΠΑΣΟΚ, με αναφορές σε «ρητορική του υπόκοσμου» και χαρακτηρισμούς όπως «μαφία» και «εγκληματική οργάνωση», υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. Συσπείρωση μέσω πόλωσης και αναζήτηση του χαμένου εκλογικού σώματος.

Η επιστροφή στο 30%, που για το Μαξίμου αποτελεί το ποσοστό ασφαλείας για να ξανανοίξει η συζήτηση περί αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027, μοιάζει αυτή τη στιγμή στόχος δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος. Ο χρόνος θα δουλέψει ξανά υπέρ της κυβέρνησης μόνο αν καταφέρει να αλλάξει την ατζέντα και να σταματήσει η αιμορραγία στις μετρήσεις. Όμως κι αυτό είναι δύσκολο καθώς έχει μπροστά της μια συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζητά το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και μια συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις υποθέσεις Λιβανού και Αραμπατζή (σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ). Σε όλο αυτό το σκηνικό αρκετοί στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η εμφάνιση των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα θα ανακατέψει την τράπουλα στο χώρο της αντιπολίτευσης, θα αλλάξει τη σειρά των κομμάτων και θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία να πάρει το χρόνο που χρειάζεται.

