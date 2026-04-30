Υποκλοπές: Επίθεση ΔΣΑ στον Τζαβέλα – Να παραιτηθεί, έκανε θεσμική εκτροπή

Σφοδρή επίθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, για την επίμαχη διάταξή του με την οποία διατήρησε στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών εξαπολύει ο ΔΣΑ, ο οποίος, μάλιστα, ετοιμάζεται και για… δράση προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση αυτή, η οποία έχει προκαλέσει θύελλα στον πολιτικό και νομικό κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία του Δ.Σ. στον μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο της χώρας, ζητά την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χαρακτηρίζοντας ως «πραξικοπηματική» την ενέργειά του να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία της δίκης για το Predator στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – στοιχεία που έκαναν τον δικαστή να ζητήσει την περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου κάνουν λόγο για «θεσμική εκτροπή εκ της μη περαιτέρω διερεύνησης και της μη δήλωσης εξαίρεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και ζητούν την παραίτησή του καθώς «απώλεσε την εμπιστοσύνη μας και τη δημοκρατική νομιμοποίησή του». Επίσης, προετοιμάζεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με παρέμβαση προσφυγής παθόντων υπέρ του κράτους δικαίου, αλλά και προσφυγή στo Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE).

Πέραν τούτων, οι δικηγόροι της Αθήνας προετοιμάζουν συνέντευξη τύπου για το θέμα και σχετική εκδήλωση στον ΔΣΑ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

