Την αναχαίτιση περισσότερων από 20 πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα» με 175 ακτιβιστές, από το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, ανακοίνωσε σήμερα (30/4) το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου των προφυλακτικών (σ.σ.: έτσι αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

Israeli forces have intercepted 50 out of 100 vessels of the Global Sumud Flotilla in international waters off the coast of Greece.

Νωρίτερα οι οργανωτές του στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τουςπερικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης.

Πληροφορίες από Ισραήλ και Ελλάδα ζητεί το ΥΠΕΞ της Ιταλίας

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό πως «πληροφορήθηκε ότι ναυτικές μονάδες του Ισραήλ προσέγγισαν σκάφη του Στολίσκου για τη Γάζα (Global Sumud Flottilla), τα οποία τις περασμένες ημέρες ξεκίνησαν τον πλου τους προς την Γάζα».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε αμέσως από την μονάδα διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου του, από την πρεσβεία της Ιταλίας στο Τελ Αβίβ και από την πρεσβεία της στην Αθήνα να πληροφορηθούν σχετικά για να καθοριστεί ο χαρακτήρας της επιχείρησης και να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες κινήσεις, με στόχο την προστασία των Ιταλών πολιτών που έχουν επιβιβαστεί στον Στολίσκο.

«Είναι για μια ειρηνική, ανθρωπιστική πρωτοβουλία, η οποία θέλει να καταγγείλει το εμπόριο όπλων», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο ακτιβιστής Βιτόριο Σέρτζι. «Βρισκόμαστε σε διεθνή χωρικά ύδατα, κοντά στην Ελλάδα, θέλουμε η Μεσόγειος να είναι θάλασσα ειρήνης, αδελφοσύνης και μη βίαιων πρωτοβουλιών», πρόσθεσε ο Σέρτζι.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέστρεψε σκάφη και τα εγκατέλειψε

Με νέα ανακοίνωσή του, το πρωί της Πέμπτης (30/4), ο διεθνής στόλος για τη Γάζα Global Sumud Flotilla, γνωστοποίησε πως οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις μετά τη βίαιη επιδρομή τους, σε βάρος των σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, αποσύρθηκαν, «αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες σε κατεστραμμένα σκάφη σε διεθνή ύδατα και εν μέσω επικείμενης καταιγίδας».

«Αφού κατέστρεψαν τις μηχανές και τα συστήματα πλοήγησης, οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν – αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε ακινητοποιημένα ή κατεστραμμένα σκάφη», ενώ πλησιάζει τρομερή καταιγίδα, έγραψε στην πλατφόρμα X η οργάνωση Global Sumud Flotilla.

«Οι επικοινωνίες με πολλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, στερώντας τη δυνατότητά τους να συντονιστούν ή να στείλουν σήμα βοήθειας», πρόσθεσε.

Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.



Ολόκληρη η ανακοίνωση του Global Sumud Flotilla:

«Απόψε, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της εφαρμογής της στρατιωτικής ισραηλινής τακτικής της “σκόπιμης εγκατάλειψης”. Σε μια βίαιη επιδρομή στα διεθνή ύδατα, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν, επιβιβάστηκαν και κατέστρεψαν συστηματικά διάφορα σκάφη του Στόλου “Global Sumud”.

Αφού κατέστρεψαν τους κινητήρες και τα συστήματα πλοήγησης, οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκαταλελειμμένους σε ακινητοποιημένα, κατεστραμμένα σκάφη, ακριβώς στη διαδρομή μιας τεράστιας καταιγίδας που πλησιάζει.

Επιπλέον, οι επικοινωνίες με πολλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, στερώντας τους τη δυνατότητα να συντονιστούν ή να στείλουν σήμα για βοήθεια.

Ενώ οι συμμετέχοντες στη νηοπομπή αντιμετωπίζουν μια υπολογισμένη παγίδα θανάτου στη θάλασσα, ο λαός της Γάζας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος μιας αμείλικτης, πολυετούς εκστρατείας λιμοκτονίας και σφαγής.

Η λογική που εφαρμόζεται απόψε είναι πανομοιότυπη: το ισραηλινό κράτος δημιουργεί τις συνθήκες για τον θάνατο, σαμποτάρει τα μέσα επιβίωσης και στη συνέχεια περιμένει τη “φύση” ή τις “συνθήκες” να ολοκληρώσουν το έργο».

