Ένα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται από το Μπαγκλαντές όπου ένας πατέρας έπεσε σε ράγες προκειμένου να σώσει το παιδί του που έπεσε εκεί, την ώρα που περνούσε τρένο.

Ο πατέρας του έκατσε σαν ασπίδα πάνω του και τον κρατούσε γερά μη κάνει κάποια κίνηση που μπορεί να αποβεί μοιραία καθώς το παιδί ήταν σε κατάσταση πανικού.

Το τρένο περνούσε από πάνω τους, ωστόσο το ύψος ήταν αρκετό για να μη συμβεί η τραγωδία, αρκεί να έμεναν ξαπλωμένοι κάτω στις ράγες.

Έτσι και έγινε τελικά με τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο αμέσως μετά να τρέχει πάνω τους και την μητέρα να παίρνει το παιδί κλαίγοντας, ανακουφισμένη που και οι δύο είναι καλά.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.



Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB April 30, 2026

Διαβάστε επίσης:

