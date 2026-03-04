search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:35
04.03.2026 09:39

Όταν ο Θύμιος συνάντησε τον Σαμαρά

04.03.2026 09:39
Με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, στο πλαίσιο των επαφών του με πολιτικούς από όλο το φάσμα, καθώς οι ιδιοκτήτες των ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά του νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ωστόσο, η είδηση είναι η συναντηση αυτή καθαυτή των δύο ανδρών, καθώς η σχέση τους είχε διαρραγεί βίαια πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ήταν ακόμα μέλος της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 2011, ο τότε εκπρόσωπος του κόμματος, Γιάννης Μιχελάκης, μετά από σκληρές δηλώσεις του προέδρου του ΣΑΤΑ είχε ανακοινώσει ότι «ο κ. Λυμπερόπουλος διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς τα εννοεί».

Πώς το λέει το γνωμικό; Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

