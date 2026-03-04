Όταν ο Θύμιος συνάντησε τον Σαμαρά

Με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, στο πλαίσιο των επαφών του με πολιτικούς από όλο το φάσμα, καθώς οι ιδιοκτήτες των ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά του νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ωστόσο, η είδηση είναι η συναντηση αυτή καθαυτή των δύο ανδρών, καθώς η σχέση τους είχε διαρραγεί βίαια πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ήταν ακόμα μέλος της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 2011, ο τότε εκπρόσωπος του κόμματος, Γιάννης Μιχελάκης, μετά από σκληρές δηλώσεις του προέδρου του ΣΑΤΑ είχε ανακοινώσει ότι «ο κ. Λυμπερόπουλος διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς τα εννοεί».

Πώς το λέει το γνωμικό; Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός…

