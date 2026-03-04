search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.03.2026

Γενέθλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

04.03.2026 08:34
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα περάσει το πρωινό του του στη Βουλή, όπου θα τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων. Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός κλείνει σήμερα τα 58.

Ο πρωθυπουργός, ανήμερα των γενεθλίων του, στη Βουλή δεν θα μείνει στενά στις διατάξεις του υπουργού Λιβάνιου, αλλά θα αξιοποιήσει το κοινοβουλευτικό βήμα για μια άτυπη ενημέρωση των βουλευτών γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στην Κύπρο και την αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Αν αμέσως μετά περιλαμβάνει κάτι πιο εορταστικό το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού δεν γνωρίζουμε…

iran-viritos
ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικά F16 αναχαίτισαν ύποπτο αντικείμενο από τον Λίβανο με προορισμό την Κύπρο – Στην Αθήνα επέστρεψε πτήση της Aegean – (Live)

MAGDA FYSSA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: «Ιστορική μέρα για την κοινωνία – Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

