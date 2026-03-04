Γενέθλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα περάσει το πρωινό του του στη Βουλή, όπου θα τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων. Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός κλείνει σήμερα τα 58.

Ο πρωθυπουργός, ανήμερα των γενεθλίων του, στη Βουλή δεν θα μείνει στενά στις διατάξεις του υπουργού Λιβάνιου, αλλά θα αξιοποιήσει το κοινοβουλευτικό βήμα για μια άτυπη ενημέρωση των βουλευτών γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στην Κύπρο και την αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Αν αμέσως μετά περιλαμβάνει κάτι πιο εορταστικό το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού δεν γνωρίζουμε…

