ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:21
30.04.2026 15:16

Banksy: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο

30.04.2026 15:16
Mεγάλο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη της street art Banksy.

Το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που περπατάει μπροστά ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου.

Το άγαλμα βρίσκεται στην πλατεία Waterloo, κοντά στα αγάλματα του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και στο Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Η λέξη «Banksy» έχει γραφτεί πρόχειρα στο κάτω μέρος της βάσης του αγάλματος, οδηγώντας σε εικασίες ότι ο καλλιτέχνης κρύβεται πίσω από αυτό, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, σύμφωνα με το BBC.

Ο Banksy, η πραγματική ταυτότητα του οποίου δεν είναι επίσημα γνωστή, έχει δημιουργήσει στο παρελθόν ένα άγαλμα στο Λονδίνο.

Το 2004, ο «Πότης», μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν, εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο Shaftesbury και λίγο αργότερα κλάπηκε.

Τα έργα του καλλιτέχνη ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικές δηλώσεις και συχνά αφαιρούνται αμέσως μετά την εμφάνισή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

PODCASTS

ΚΑΛΧΑΣ

CUCINA POVERA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Σε επιφυλακή για τον πληθωρισμό

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

