ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

Ο Δένδιας ή το Μαξίμου πίσω από την αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο;

Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά όλο αυτό με τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, ως προς τα εσωκυβερνητικά πράγματα.

Βλέπετε, τα φιλικά προς τον Νίκο Δένδια μέσα ενημέρωσης (όπως η Εστία), επιμένουν να… «προμοντάρουν» τον υπουργό Άμυνας, εμφανίζοντάς τον ως τον εμπνευστή της αποστολής ελληνικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο.

Το να εμφανίζεται ένας υπουργός να… καθοδηγεί τον πρωθυπουργό (αλλά και τον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη) είναι από άφρονα κίνηση έως μικρομεγαλισμός (κερκυραϊκός), για να μην πούμε τα περί αλαζονείας και επιπολαιότητας, που προσάπτουν στον Δένδια στελέχη της ΝΔ!

Έχει σημασία να ειπωθεί λοιπόν ότι από το Μαξίμου ξεκαθαρίζουν από χθες το βράδυ ότι η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών για τη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου προέκυψε μετά από επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη και αφού ο δεύτερος (έχοντας προφανώς τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου) ζήτησε αυτή τη στήριξη.

Τώρα, το πού ακριβώς μπήκε στη συζήτηση και στο όλο θέμα ο Δένδιας ως υπουργός Άμυνας, είναι ένα θέμα, που μπορεί να έχει σημασία, αλλά μπορεί και να μην έχει καθόλου. Σίγουρα όμως δεν περνά απαρατήρητη η προσπάθειά του να καρπωθεί την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης για προσωπικά πολιτικά οφέλη – εξ ου και έσπευσε να μεταβεί στην Κύπρο την Τρίτη.

