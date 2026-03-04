Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

Τα 58α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα γενέθλια του πρωθυπουργού θύμισε στη Βουλή ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος όταν κάλεσε τον πρωθυπουργό στο Βήμα προκειμένου να ενημερώσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, του είπε «κύριε πρόεδρε να σας ευχηθώ εκ μέρους των συναδέλφων χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας».

Όταν, δε, ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα, αρχικά είπε σε κάποιον από τους βουλευτές που τον ρώτησε ότι κλείνει τα 58 του.

Αφού άκουσε, στη συνέχεια τον Κυριάκο Βελόπουλο να ζητάει κέρασμα, ο πρωθυπουργός είπε «θα κεράσουμε μετά κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου μετά αν θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

«Άμα είναι με στέβια το θέλουμε» απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου,, να φωνάζει «θα μας δηλητηριάσετε».

