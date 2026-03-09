Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου – Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και την προετοιμασία μέτρων προστασίας της κοινωνίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Κύπρο και με τη συμμετοχή του στενού κυβερνητικού επιτελείου. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Παράλληλα, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις Βρυξέλλες – όπου βρίσκεται για το Eurogroup – συμμετείχε και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις ανατιμήσεις που προκαλεί η κρίση. Ως βασικό σενάριο εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στην αγορά καυσίμων, όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Ταυτόχρονα, μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί, είναι και η πιθανή επαναφορά του fuel pass, αλλά και το να δοθεί επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, επίδομα ακρίβειας, να υπάρξει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και «εφεδρείες» σε περίπτωση που η πολεμική σύγκρουση παραταθεί. Σε κάθε περίπτωση, από το κυβερνητικό στρατόπεδο διαμηνύεται ότι θα υπάρξει στήριξη της κοινωνίας και δεν θα επιτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που – εφόσον η σύγκρουση διαρκέσει – θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο πληθωριστικό κύμα.

Ο πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, ωστόσο δεν αποφασίστηκε κάτι, καθως αύριο, Τρίτη, ο Κ. Μητσοτάκης θα λείπει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Μήνυμα Χατζηδάκη για την αισχροκέρδεια: Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά

Λίγο πριν από τη νέα σύσκεψη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε για την κατάσταση μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται να δράσει άμεσα, χωρίς όμως βιαστικές κινήσεις.

«Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορωνοϊό, όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022, έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρώτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπουργείων είναι να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τόνισε ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την έκταση των επιπτώσεων αλλά και από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας: «Θα δούμε τη συνολικότερη επίπτωση, αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν “δώστε τα όλα”, αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, όσο και στην οικονομία: «Έχουμε μια σειρά από συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, με τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και στο επίπεδο της οικονομίας η χώρα επίσης είναι πολύ ισχυρότερη. Αν είχαμε τα μεγάλα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και το 2019, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση του 2022, ούτε αυτήν την κρίση όποια διάσταση και αν πάρει».

Τέλος, σχολιάζοντας την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κινητοποίηση ευρωπαϊκών χωρών έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει δυνάμεις στην Κύπρο. Αυτό δεν έχει μόνο συμβολική, αλλά και ουσιαστική αξία. Στέλνει και κάποιο μήνυμα ότι η Ευρώπη κινείται. Διότι στην αρχή η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε, αλλά σήμερα υπάρχει μια ουσιωδώς διαφορετική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την εικόνα η Ελλάδα αποτελεί βασικό μέρος».

