09.03.2026 15:34

ΠΑΣΟΚ: Πελεγρίνης, Σαράφογλου, Λιαροκάπης οι νέες μεταγραφές – Ανακοινώθηκε νέα λίστα με προσχωρήσεις

09.03.2026 15:34
pasok_xarilaou_trikoupi

Διευρύνεται με νέες συμμετοχές η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου και της οργανωτικής του προετοιμασίας για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος , η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τον προγραμματισμό της παρέμβασής της στο συνέδριο, καθώς και την περιφερειακή της διάρθρωση.

Ανάμεσα στα νέα μέλη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο συνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, ο συγκοινωνιολόγος Άρης Λιαροκάπης, καθώς και στελέχη με διαδρομή σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Αντώνης Μανίκας από «Το Ποτάμι», ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην στέλεχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ, και ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώνουμε τη συμπλήρωση της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

  • Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα
  • Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος
  • Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής
  • Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός
  • Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής
  • Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων
  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη
  • Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής
  • Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος
  • Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός
  • Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας
  • Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης
  • Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης
  • Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών
  • Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
  • Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος
  • Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου
  • Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  • Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»
  • Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
  • Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο
  • Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
  • Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης
  • Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος
  • Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
  • Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας
  • Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ,  πρώην υφυπουργός Παιδείας
  • Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ
  • Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου
  • Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος
  • Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
  • Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών  σωματείων Αττικής
  • Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.

