ΠΑΣΟΚ: Πελεγρίνης, Σαράφογλου, Λιαροκάπης οι νέες μεταγραφές – Ανακοινώθηκε νέα λίστα με προσχωρήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Διευρύνεται με νέες συμμετοχές η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου και της οργανωτικής του προετοιμασίας για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος , η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τον προγραμματισμό της παρέμβασής της στο συνέδριο, καθώς και την περιφερειακή της διάρθρωση.
Ανάμεσα στα νέα μέλη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο συνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, ο συγκοινωνιολόγος Άρης Λιαροκάπης, καθώς και στελέχη με διαδρομή σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Αντώνης Μανίκας από «Το Ποτάμι», ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην στέλεχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ, και ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.
Ανακοινώνουμε τη συμπλήρωση της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.
Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:
*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.
Διαβάστε επίσης:
Τριμερής στην Κύπρο: «Δεν εμπλεκόμαστε σε επιχειρήσεις» τόνισε ο Χριστοδουλίδης – «Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτιθεται στην Ευρώπη» λέει ο Μακρόν, «η Κύπρος δεν θα μείνει ποτέ μόνη» τονίζει ο Μητσοτάκης (Video – Photos)
«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της
Συνάντηση Δούκα – Χαρδαλιά στο Δημαρχείο Αθηνών: «Ξεκινάμε εμβληματικά έργα», «στενή η συνεργασία μας για απτά αποτελέσματα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.