Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση με drone

Συναγερμός στην Άγκυρα, καθώς τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, το τάνκερ ALTURA, που μετέφερε αργό πετρέλαιο, δέχθηκε επίθεση με drones και UAV – καμικάζι στη Μαύρη Θάλασσα, 15 μίλια ανοιχτά του Βοσπόρου. Η προέλευση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων δεν είναι ακόμα γνωστή.

ALTURA isimli ham petrol yüklü Türk tankerine İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de Kamikaze İHA ve Kamikaze İDA ile saldırı düzenlendi.



Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu.

⁰140 bin ton petrol yüklü tanker gemisininin, Rusya'dan yola çıktığı…

Το δεξαμενόπλοιο, που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου, είναι γνωστό ότι είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο σημειώθηκε έκρηξη και ότι αναφέρθηκαν ζημιές στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο.

