Τράπεζα Κύπρου: Αποκτά δάνεια και καταθέσεις από CDB ενισχύοντας ρευστότητα και χαρτοφυλάκιο χαμηλού ρίσκου

Σε στοχευμένη κίνηση ενίσχυσης του ισολογισμού της προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, μέσω συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και καταθέσεων από την Cyprus Development Bank (CDB).

Η συναλλαγή αφορά εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητα της τράπεζας και το χαρτοφυλάκιο υγιών χορηγήσεων. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική «προσεκτικής ανάπτυξης» που έχει θέσει η διοίκηση, με επικεφαλής τον Πανίκος Νικολάου.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται χαμηλού ρίσκου και περιορισμένης κεφαλαιακής επίδρασης, καθώς η επιβάρυνση εκτιμάται σε περίπου 35 μονάδες βάσης, χωρίς να επηρεάζεται η μερισματική πολιτική του Ομίλου. Αντίθετα, μετά την αξιοποίηση των συνεργειών, η επίδραση στα αποτελέσματα αναμένεται να είναι θετική, αν και σε μέτριο βαθμό.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία και περιλαμβάνει, πέρα από τα δάνεια και τις καταθέσεις, και επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της CDB. Στρατηγικά, ενισχύει τη δυνατότητα της Τράπεζας Κύπρου να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της χωρίς να αναλάβει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και τελεί υπό την έγκριση των μετόχων της CDB, καθώς και των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Ωστόσο, η διαδικασία θεωρείται ουσιαστικά διασφαλισμένη, καθώς έχουν ήδη δοθεί δεσμεύσεις στήριξης από μετόχους που εκπροσωπούν περίπου το 96% του μετοχικού κεφαλαίου της CDB.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου να αναπτύσσεται οργανικά, αξιοποιώντας ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ κινδύνου της. Σε μια περίοδο όπου ο τραπεζικός κλάδος επιδιώκει ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και σταθερότητας, τέτοιου τύπου συναλλαγές λειτουργούν ως εργαλείο ενίσχυσης χωρίς υπερβολικές κεφαλαιακές πιέσεις.

Συνολικά, η συμφωνία με την CDB ενισχύει τη θέση της τράπεζας στην κυπριακή αγορά, ενώ ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα συνέχειας στη στρατηγική δημιουργίας αξίας για μετόχους και πελάτες, με έμφαση σε κινήσεις χαμηλού ρίσκου και μετρημένης απόδοσης.

