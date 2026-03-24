ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:50
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 15:24

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

24.03.2026 15:24
Ομαδική φωτογραφία: Η πρώτη γενιά Empowering Future Leaders, μαζί με τον κ. Αλέξανδρο Τζαδήμα, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY και στελέχη της Εταιρείας

Η HELLENiQ ENERGY υποδέχεται τους πρώτους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Απασχόλησης «Empowering Future Leaders», το οποίο θα υλοποιείται κάθε χρόνο προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των μελλοντικών στελεχών που θα στηρίξουν τον ευρύ μετασχηματισμό του Ομίλου.

Πρόκειται για νέους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ανάμεσά τους Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, καθώς και απόφοιτοι Λογιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η επιλογή τους έγινε ύστερα από την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης και, πλέον, εντάσσονται στην HELLENiQ ENERGY για να ξεκινήσουν μια οργανωμένη διαδρομή επαγγελματικής ανάπτυξης.

Νέοι επαγγελματίες, σε βιομηχανικούς χώρους όπου η θεωρία γίνεται πράξη

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου, υπογράμμισε: «Το “Empowering Future Leaders” δημιουργήθηκε για να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης και να διαμορφώσει τα στελέχη που θα συμβάλουν ενεργά στο ενεργειακό μέλλον του Ομίλου μας, αλλά και του κλάδου. Με χαρά καλωσορίζω στην ισχυρή ομάδα της HELLENiQ ENERGY τους 18 νέους συναδέλφους και είμαι σίγουρος ότι η πορεία τους εδώ θα προσφέρει σε εκείνους σημαντικές νέες ευκαιρίες και σε εμάς την προοπτική ανάπτυξης νέων ηγετικών στελεχών».

Το «Empowering Future Leaders» αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης νέων πτυχιούχων, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με το ευρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα του Ομίλου, καθώς θα απασχοληθούν σε εταιρείες όπως η HELLENiQ Petroleum, η HELLENiQ Renewables και η ΕΚΟ.

Στιγμιότυπο στο περιθώριο της εκδήλωσης υποδοχής των αποφοίτων

Στην πολύτιμη εμπειρία και τις υψηλές δεξιότητες των υφιστάμενων εργαζομένων που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την ανοδική πορεία της HELLENiQ ENERGY, οι νέοι προσληφθέντες έρχονται να προσθέσουν τη σύγχρονη γνώση και τον δικό τους ενθουσιασμό. Αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους, θα μπορέσουν να αναδειχθούν επαγγελματικά, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, θα εργαστούν σε έργα που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού με τις επιχειρησιακές και επιτελικές μονάδες. Περισσότερα από 30 στελέχη συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης, στην επιλογή των υποψηφίων και στο σχεδιασμό των έργων και των θέσεων τοποθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίσθηκε η άμεση σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις πραγματικές ανάγκες και τα στρατηγικά έργα της HELLENiQ ENERGY.

Οι νέοι προσληφθέντες παρακολουθούν ενημερωτική συνεδρία
Οι Empowering Future Leaders στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της HELLENiQ ENERGY

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:48
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο λάθος: Έπαιξαν τον ύμνο της Χούντας σε εορτασμούς για την 25η Μαρτίου 

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη διαπραγματευτική της στάση: Η επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης και οι κόκκινες γραμμές

ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ: Διαψεύδει ο Γιώργος Μανίκας ότι συνελήφθη 

