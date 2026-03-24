Revolut: Ξεπέρασε το 1,8 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα – Οι στόχοι για το 2026

Στην Ελλάδα, το 2025, η Revolut εδραιώθηκε ως η κορυφαία χρηματοοικονομική εφαρμογή, διατηρώντας την πρώτη θέση σε λήψεις στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυξάνοντας τη βάση πελατών της στα 1,8 εκατομμύρια χρήστες. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλά μια δομική μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς οι Έλληνες μεταβαίνουν από τη χρήση της εφαρμογής αποκλειστικά για ταξιδιωτικούς σκοπούς στην υιοθέτησή της ως την κύρια ψηφιακή τραπεζική τους πλατφόρμα.

Οι ιδιώτες πελάτες αυξήθηκαν κατά 31% σε σχέση με το 2024, με την εταιρεία να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των 2 εκατ. πελατών το 2026.

Οι πελάτες με προγράμματα επί πληρωμή αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση.

Οι επιχειρηματικοί πελάτες (Revolut Business) αυξήθηκαν κατά 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι συναλλαγές με κάρτα αυξήθηκαν κατά 48% σε ετήσια βάση. Οι εγχώριες συναλλαγές αντιστοιχούσαν στο 67% του συνόλου το 2025 (έναντι 33% διεθνών), σημειώνοντας αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, γεγονός που υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της Revolut στην καθημερινότητα των Ελλήνων.

Τα υπόλοιπα μετρητών και οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη προς τη Revolut ως τραπεζικό ίδρυμα.

Η χρήση των Ευέλικτων Κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 58%, καθώς οι χρήστες επιλέγουν τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς ως εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών αποταμιευτικών προϊόντων χαμηλής απόδοσης.

Η χρήση των Κοινών λογαριασμών αυξήθηκε κατά 103%, επιβεβαιώνοντας ότι η Revolut ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στον οικογενειακό και κοινό οικονομικό προγραμματισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι Κοινοί λογαριασμοί επιτρέπουν τη διαχείριση εξόδων από ζευγάρια ή άτομα που μοιράζονται οικονομικές υποχρεώσεις.

Σημαντικές τοπικές συνεργασίες και λανσαρίσματα 2025:

Η ενσωμάτωση του Revolut Pay στη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, τη Skroutz, προσέφερε σε εκατομμύρια καταναλωτές μια απρόσκοπτη επιλογή πληρωμής για πιο γρήγορη και ασφαλή εμπειρία ολοκλήρωσης αγοράς.

Τα Ευέλικτα Κεφάλαια (η επενδυτική υπηρεσία της Revolut σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς), που κυκλοφόρησαν πέρυσι, ξεπέρασαν τα 320 εκατ. ευρώ σε συνολικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα, καθιστώντας τα μία από τις πιο δημοφιλείς επενδυτικές επιλογές χαμηλού ρίσκου.

Το 2026, η Revolut στοχεύει να ξεπεράσει το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων πελατών στην Ελλάδα, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως ηγέτης της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή θα συνοδευτεί από την πολυαναμενόμενη έναρξη λειτουργίας του ελληνικού υποκαταστήματος και τη διάθεση ελληνικών IBAN (GR IBAN). Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στη Revolut να γίνει ο κύριος τραπεζικός λογαριασμός για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων χρηστών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη τραπεζική εμπειρία.

Κερδοφορία-ρεκόρ μέσω ενός ανθεκτικού και διαφοροποιημένου μοντέλου

Ανάπτυξη και διαφοροποίηση εσόδων: Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 46% στα 6 δισ. δολάρια ΗΠΑ (4,5 δισ. λίρες Αγγλίας), από 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ (3,1 δισ. λίρες Αγγλίας) το 2024. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στο Revolut Business, το οποίο πλέον συνεισφέρει το 16% των συνολικών εσόδων. Ο Όμιλος διαθέτει πλέον 11 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, καθεμία από τις οποίες ξεπέρασε περίπου τα 135 εκατ. δολάρια ΗΠΑ (100 εκατ. λίρες Αγγλίας) σε ετήσια έσοδα. Τα έσοδα από συνδρομές ανήλθαν στα 936 εκατ. δολάρια (708 εκατ. λίρες), σημειώνοντας αύξηση 67% σε ετήσια βάση, από 541 εκατ. δολάρια (423 εκατ. λίρες). Οι πληρωμές με κάρτα αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,3 δισ. δολάρια (1 δισ. λίρες), από 887 εκατ. δολάρια (694 εκατ. λίρες) το 2024. Οι υπηρεσίες Επενδύσεων και Περιουσίας αυξήθηκαν κατά 31% στα 876 εκατ. δολάρια (663 εκατ. λίρες), από 647 εκατ. δολάρια (506 εκατ. λίρες). Οι υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος σημείωσαν άνοδο 43%, στα 800 εκατ. δολάρια (606 εκατ. λίρες), από 540 εκατ. δολάρια (422 εκατ. λίρες).

Εμβάθυνση στην καθημερινή χρήση και αύξηση του μεριδίου δαπανών

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την απόκτηση νέων πελατών, συνοδευόμενη από σημαντική αύξηση στη συχνότητα με την οποία ιδιώτες και επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη Revolut για τις κύριες χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες.

Ρεκόρ προσέλκυσης πελατών: Η Revolut καλωσόρισε 16 εκατ. νέους ιδιώτες πελάτες παγκοσμίως, ανεβάζοντας το σύνολο στα 68,3 εκατ. στο τέλος του έτους (αύξηση 30%). Αντίστοιχα, οι επιχειρηματικοί πελάτες (Revolut Business) αυξήθηκαν κατά 33%, φτάνοντας τις 767 χιλιάδες.

Αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης: Η οργανική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή, με πάνω από 63% των νέων ιδιωτών πελατών να εντάσσονται στην πλατφόρμα μέσω των συστάσεων ή της διάδοσης από στόμα σε στόμα.

Ενίσχυση του οικοσυστήματος μέσω καινοτόμων προϊόντων

Η Revolut επιτάχυνε σημαντικά τον στρατηγικό σχεδιασμό προϊόντων της το 2025, λανσάροντας υπηρεσίες υψηλής επίδρασης στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας, της συνδεσιμότητας και του δανεισμού, με στόχο να αυξήσει ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρηστικότητα της πλατφόρμας για τους χρήστες της.

Εξέλιξη στις Επενδύσεις και την Περιουσία: Διεύρυνε την γκάμα επενδυτικών προϊόντων με τη διάθεση επενδυτικών προγραμμάτων σε ETF χωρίς προμήθεια στον ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς και με τη δυνατότητα συναλλαγών σε CFD σε 29 χώρες. Οι βελτιώσεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση 24% στα μέσα υπόλοιπα μετοχών ανά πελάτη.

Προοπτικές 2026

Η Revolut επιταχύνει τη λειτουργική ανάπτυξη του παγκόσμιου τραπεζικού της δικτύου, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της από ευρωπαϊκό ηγέτη σε μια πραγματικά παγκόσμια τράπεζα.

Δυναμική αδειοδοτήσεων παγκοσμίως: Ο Όμιλος εισέρχεται στο 2026 με σημαντικές ρυθμιστικές εξελίξεις. Μετά την έναρξη πλήρους τραπεζικής λειτουργίας στο Μεξικό τον Ιανουάριο 2026, τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έξοδος από το στάδιο εκκίνησης δραστηριοτήτων (mobilisation) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε 13 εκατ. πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί το πρότυπο για την αίτηση εθνικής τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ που κατατέθηκε τον Μάρτιο.

