ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC: Δυναμική παρουσία σε Ιαπωνία και Ελλάδα ενισχύοντας εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες στον κλάδο τροφίμων

Με διπλή παρουσία σε δύο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις τροφίμων, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC επιβεβαίωσε τη στρατηγική της για ενίσχυση της εξωστρέφειας και περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών συμμετείχε αρχικά στη FOODEX Japan 2026 στο Τόκιο και στη συνέχεια στη FOOD EXPO στην Αθήνα, καλύπτοντας μέσα σε λίγες ημέρες δύο διαφορετικά αλλά κρίσιμα επιχειρηματικά περιβάλλοντα: την απαιτητική ασιατική αγορά και τη δυναμική αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η παρουσία της εταιρείας στην Ιαπωνία αποτελεί σταθερή επιλογή, καθώς με περισσότερα από 20 χρόνια συμμετοχής στη FOODEX και συνεχή δραστηριοποίηση στην τοπική αγορά, έχει οικοδομήσει ισχυρές συνεργασίες και αναγνωρίσιμο brand. Η έκθεση αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για ενίσχυση των εμπορικών δεσμών και διεύρυνση της παρουσίας της στην Ασία.

Ακολούθως, στη FOOD EXPO στην Αθήνα, η εταιρεία ήρθε σε επαφή με επαγγελματίες από την εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιό της και διερευνώντας νέες συνεργασίες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως βασικού «παίκτη» στον κλάδο.

Κοινός άξονας και των δύο παρουσιών ήταν η ανάδειξη της πλήρους γκάμας προϊόντων της, με έμφαση στα premium ζυμαρικά από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. Παράλληλα, η εταιρεία προώθησε τις δυνατότητές της στον τομέα των private label συνεργασιών και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι νέες προϊοντικές κινήσεις, όπως η επέκταση της σειράς χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με νέα προϊόντα, αλλά και η παρουσίαση της νέας σειράς Mac & Cheese σε διαφορετικές γεύσεις, ενισχύοντας την προϊοντική διαφοροποίηση.

Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομία και ευελιξία παραγωγής, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και τις ανάγκες μεγάλων διεθνών πελατών.

Η διπλή αυτή εκθεσιακή παρουσία αναδεικνύει τη σταθερή στρατηγική της εταιρείας να ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα, συνδυάζοντας ελληνικές πρώτες ύλες, σύγχρονες παραγωγικές υποδομές και εξαγωγικό προσανατολισμό.

