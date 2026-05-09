Παπουτσάνης: Άνοδος 21% στα επώνυμα προϊόντα και εξαγωγές στο 55% των πωλήσεων

Σταθερή πορεία διατήρησε η Παπουτσάνης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την ισχυρή ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων και τη σημαντική συμβολή των εξαγωγών να αντισταθμίζουν τις πιέσεις σε επιμέρους δραστηριότητες, όπως τα ξενοδοχειακά προϊόντα και οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας οριακή μείωση 1%. Οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 55% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 33,5% από 34,9%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2025.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 10% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία σημειώνει ότι τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σταθερά.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των επώνυμων προϊόντων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 21% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αντανακλώντας τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην κατηγορία οικιακής φροντίδας.

Οι πωλήσεις προϊόντων οικιακής φροντίδας αυξήθηκαν κατά 46% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι κατηγορίες προσωπικής περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με αύξηση 8%.

Αντίθετα, ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων κινήθηκε χαμηλότερα κατά 19% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη δραστηριότητα παραγωγών για τρίτους και στη συγκριτικά υψηλή βάση του προηγούμενου έτους λόγω έκτακτων παραγγελιών. Τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα της εταιρείας διατηρήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση 3%.

Στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 3%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η τάση θα αντιστραφεί στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς προχωρά η ένταξη πελατών σε νέα κωδικολόγια προϊόντων. Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση 12%, κυρίως λόγω διαφοροποίησης στο μείγμα προϊόντων, ωστόσο η εταιρεία αναφέρει ότι διαμορφώνεται θετική δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, στηριζόμενη σε νέες συνεργασίες, στην ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη.

Η εταιρεία επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αυξημένες αβεβαιότητες, επηρεάζοντας ήδη το κόστος ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών, ενώ ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει την επάρκεια πρώτων υλών, την καταναλωτική ζήτηση και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παπουτσάνης αναφέρει ότι έχει ήδη ενεργοποιήσει πρωτοβουλίες περιορισμού των επιπτώσεων, μέσω μεσοπρόθεσμων συμφωνιών για βασικές πρώτες ύλες και ενέργεια, καθώς και μέσω συμβάσεων που επιτρέπουν τη μετακύλιση μεταβολών κόστους σε συνεργασίες παραγωγής για τρίτους και σαπωνομαζών.

Για το υπόλοιπο του έτους, η εταιρεία εκτιμά ότι τα επώνυμα προϊόντα θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, με περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και νέα προϊόντα στις κατηγορίες προσωπικής περιποίησης και οικιακής φροντίδας.

