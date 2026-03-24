search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:29
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

24.03.2026 08:56

SKAG: Πιστοποίηση FSC για βιώσιμη παραγωγή, ενίσχυση περιβαλλοντικής στρατηγικής και υπεύθυνη διαχείριση πρώτων υλών

Στην απόκτηση της πιστοποίησης Forest Stewardship Council (FSC) προχώρησε η SKAG, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της σε πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και υπεύθυνης προέλευσης πρώτων υλών. Η πιστοποίηση αφορά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας και διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της εταιρείας βασίζονται σε χαρτί που προέρχεται από ελεγχόμενες και ανανεώσιμες δασικές πηγές.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, η πιστοποίηση FSC αποτελεί μια σημαντική διάκριση, καθώς διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών που εξαρτώνται από τα δασικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SKAG, Θοδωρής Σκαγιάς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ορόσημο για την εταιρεία, τονίζοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Όπως ανέφερε, η πιστοποίηση αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να συνδυάζει την ποιότητα των προϊόντων με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Σε πρακτικό επίπεδο, η SKAG εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την αποθήκευση έως την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού πραγματοποιείται με συγκεκριμένα πρότυπα ελέγχου και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα διεθνή κριτήρια.

Παράλληλα, το σήμα FSC θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προϊόντα που πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη καταναλωτών και συνεργατών.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η πιστοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας όλων των τμημάτων — από τις προμήθειες και την παραγωγή έως την ποιότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα — ενώ θέτει τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Όπως σημειώνει η SKAG, η απόκτηση της πιστοποίησης FSC δεν αποτελεί τελικό στόχο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fiera_capital_new
BUSINESS

Η Fiera Capital ανακοινώνει προ-δέσμευση για συμμετοχή στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank

rantou-new
LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις – Βασανίζομαι να βλέπω την εικόνα μου» (Video)

ananeosimes new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ δεν περνά στους λογαριασμούς ρεύματος: Λαδακάκος και Ψωμάς εξηγούν στο pontiki.gr την «αντίφαση» 

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων και μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

gkalibaf iran 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

tentoglou-volos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στα 8,19μ. ο Τεντόγλου, έμεινε εκτός μεταλλίων - Live η εξέλιξη του αγώνα, δείτε τα άλματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

fiera_capital_new
rantou-new
ananeosimes new
1 / 3