SKAG: Πιστοποίηση FSC για βιώσιμη παραγωγή, ενίσχυση περιβαλλοντικής στρατηγικής και υπεύθυνη διαχείριση πρώτων υλών

Στην απόκτηση της πιστοποίησης Forest Stewardship Council (FSC) προχώρησε η SKAG, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της σε πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και υπεύθυνης προέλευσης πρώτων υλών. Η πιστοποίηση αφορά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας και διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της εταιρείας βασίζονται σε χαρτί που προέρχεται από ελεγχόμενες και ανανεώσιμες δασικές πηγές.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, η πιστοποίηση FSC αποτελεί μια σημαντική διάκριση, καθώς διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών που εξαρτώνται από τα δασικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SKAG, Θοδωρής Σκαγιάς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ορόσημο για την εταιρεία, τονίζοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Όπως ανέφερε, η πιστοποίηση αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να συνδυάζει την ποιότητα των προϊόντων με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Σε πρακτικό επίπεδο, η SKAG εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την αποθήκευση έως την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού πραγματοποιείται με συγκεκριμένα πρότυπα ελέγχου και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα διεθνή κριτήρια.

Παράλληλα, το σήμα FSC θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προϊόντα που πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη καταναλωτών και συνεργατών.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η πιστοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας όλων των τμημάτων — από τις προμήθειες και την παραγωγή έως την ποιότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα — ενώ θέτει τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Όπως σημειώνει η SKAG, η απόκτηση της πιστοποίησης FSC δεν αποτελεί τελικό στόχο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

