Γιατί το Μαξίμου παρακολουθεί με… μικροσκόπιο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Το σενάριο της συνεργασίας 

Αν και απέχει ακόμα σχεδόν τρεις εβδομάδες, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη μπει στο… μικροσκόπιο της κυβέρνησης και της ΝΔ, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη διάρκειά του εκτιμάται ότι θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ως τις εκλογές – και μετά από αυτές.

Πρωτεύων λόγος για αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον δεν είναι άλλος από το ζήτημα που έχει τεθεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το συνέδριο να αποτυπώσει σε απόφασή του ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ για το σχηματισμό κυβέρνησης.

Βέβαια, τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν πλειστάκις δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με την κυβερνώσα παράταξη. Ωστόσο, μια επίσημη απόφαση του συνεδρίου θα κάνει αυτή τη στάση ακόμα πιο δεσμευτική για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Και κάπου εδώ μπαίνουν και οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και της Πειραιώς, οι οποίοι βασίζονται στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις: αυτές δείχνουν – προς το παρόν – αδυναμία της ΝΔ να πετύχει το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απολύτως λογικό να εξετάζονται πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κάλπης, με ένα από αυτά να είναι και η κυβερνητική συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, η οποία άλλωστε είχε συμβεί τρεις φορές στο παρελθόν: μία με την κυβέρνηση Ζολώτα, μία με την κυβέρνηση Παπαδήμου και μία με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου (και Κουβέλη για κάποιο διάστημα).

Μάλιστα, Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι σε ένα σενάριο κατά το οποίο η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν πετυχαίνει αυτοδυναμία, το μοναδικό από τα σημερινά κόμματα στη Βουλή με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία είναι το ΠΑΣΟΚ – κάτι που κορυφαία «γαλάζια» στελέχη το λένε και ανοιχτά.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει πει ότι τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης είναι ή αυτοδυναμία της ΝΔ είτε κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ξεκαθάρισε με χαρακτηριστικό τρόπο ότι «αν κλείσει αυτή η πόρτα, τότε – ακόμη κι αν χρειαστούν 70 εκλογές – θα γίνουν μέχρι να υπάρξει αυτοδύναμη ΝΔ».

Ο ίδιος, μάλιστα, απέρριψε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κάποιο από τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, καθώς όταν ρωτήθηκε για την Ελληνική Λύση είπε – προφανώς αστειευόμενος – ότι «πιο πιθανό είναι να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Βελόπουλο».

Η στάση αυτή έναντι της – ας πούμε – Δεξιάς είναι απλή και έχει περιγραφεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη: δεν μπορεί η ΝΔ να συνεργαστεί με κόμματα που, όπως έχει πει ο ίδιος, υιοθέτησαν και διέσπειραν θεωρίες συνωμοσίας, ούτε με κόμματα που ο πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει ως «πατριώτες της φακής».

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ωστόσο, ακόμα και το μακρινό ενδεχόμενο τέτοιας συνεργασίας θα μπορούσε να βλάψει την προσπάθεια της ΝΔ για επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων της – και ειδικά των πιο συντηρητικών – οι οποίοι έχει πάρει αποστάσεις από το κόμμα και… γλυκοκοιτάνε προς τα δεξιά (Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, κ.λπ.).

Από την άλλη, Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι εντός του ΠΑΣΟΚ, ενίοτε και για διαφορετικούς λόγους, υπάρχει στελεχιακό δυναμικό που δεν θα έβλεπε με κακό μάτι μια κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ – είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε λόγω διάθεσης για επιστροφή του κόμματος στην εξουσία, είτε για προσωπικές φιλοδοξίες.

Πάντως, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στην κυβέρνηση αναγνωρίζεται ότι η επικρατούσα ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό κάνει δύσκολους τους σχεδιασμούς. Ειδικά αν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάσει κόμμα και αυτό αποκτήσει δυναμική, εκτιμάται ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Όπως και να’χει πάντως, για την περίπτωση αδυναμίας αυτοδυναμίας, στη ΝΔ σχεδόν ο μοναδικός πιθανός κυβερνητικός εταίρος είναι το ΠΑΣΟΚ – κάτι που ξέρουν και στην Πειραιώς και στη Χαριλάου Τρικούπη.

Διαβάστε επίσης

Δένδιας: Δεν υφίσταται συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Τα μηνύματα σε Μητσοτάκη για Σούδα και η επίθεση για τη «λευκή επιταγή» σε Τραμπ

Ο πόλεμος φέρνει οικονομικό ανασχεδιασμό – Ποιοι θα “πληρώσουν” το… βομβαρδισμένο μάρμαρο