Ο πόλεμος φέρνει οικονομικό ανασχεδιασμό – Ποιοι θα “πληρώσουν” το… βομβαρδισμένο μάρμαρο

Καθώς οι φλόγες της νέας σύρραξης στη Μέση Ανατολή διαρκώς επεκτείνονται και απειλούν να καταπιούν ολόκληρη την περιοχή -με συνέπειες που θα επηρεάσουν όλο τον κόσμο- στην Αθήνα η κυβέρνηση παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και, ταυτόχρονα, έχει βγάλει… τεφτέρι και κάνει υπολογισμούς.

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις -αυτές που λένε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ- κάνουν λόγο για αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων για κάποιο διάστημα, μέχρις ότου επιστρέψει η «κανονικότητα», και μετά επιστροφή στα… ειωθώτα. Ωστόσο, οι πιο απαισιόδοξοι αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση δεν θα τελειώσει σύντομα και ότι η μακρά διάρκειά της θα προκαλέσει πληθωριστικό σοκ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα ανεβαίνουν συμπαρασύροντας το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας.

Δεδομένες οι αυξήσεις στα καύσιμα

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, αναγνώρισε τους κινδύνους από τον πόλεμο, λέγοντας ότι «οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειες, που κινούνται απότομα προς τα πάνω, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γι’ αυτό τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία».

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα του κόστους της ενέργειας, λέγοντας ότι «τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα, θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία.

Γι’ αυτό και, αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων» με την αναφορά να είναι αρκετά γενική ώστε να καλύπτει «περίμετρο» πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της αγοράς καυσίμων στη χώρα (όπου ήδη παρατηρούνται ανατιμήσεις στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης).

Οι πρώτες διαρροές

Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο της οικονομίας (υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες του «Ποντικιού»), ωστόσο στην κυβέρνηση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επίδραση που ο πόλεμος θα έχει στο πορτοφόλι των νοικοκυριών, καθώς – όπως είναι γνωστό – η προϋπάρχουσα ακρίβεια συνεχίζει να συμπιέζει τα εισοδήματα των πολιτών και ένα νέο πληθωριστικό κύμα θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει επιπλέον δυσαρέσκεια – και, μάλιστα, σε ένα εκλογικό σώμα που στην πλειονότητά του δεν πιστεύει, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη του κόστους ζωής.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ήδη, διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο… παλιό, καλό «fuel pass», δηλαδή στην επιδότηση των καυσίμων, με τα σενάρια να αναφέρουν ότι μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και η σύρραξη (η οποία έχει ήδη πλήξει σχεδόν όλες τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Περσικού Κόλπου) συνεχιστεί για διάστημα άνω του ενός μήνα.

Επισήμως, η κυβέρνηση αρνείται να κάνει το οιοδήποτε σχόλιο (και για να μην δημιουργήσει προσδοκίες, αλλά και λόγω της ρευστότητας που επικρατεί), ωστόσο, οι διαρροές αναφέρουν ότι το σχέδιο έχει πέσει στο τραπέζι και αν οι συνθήκες παραμείνουν δύσκολες, το… κουμπί ενεργοποίησής του θα πατηθεί.

Ένα δεύτερο πεδίο προβληματισμού αφορά στις τιμές του ρεύματος, οι οποίες – λόγω της δυσκολίας άφιξης στην Ευρώπη φυσικού αερίου από τις χώρες του Περσικού (από το στενό του Ορμούζ περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής LNG) – αναμένεται κι αυτές να πάρουν την ανιούσα, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αυξηθεί η επιδότηση του ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα αυτά, όμως, έστω κι αν ακόμα βρίσκονται σε επίπεδο «ασκήσεων επί χάρτου», αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τα έσοδα, όπερ σημαίνει ότι:

● από κάπου θα πρέπει να «κοπούν» κονδύλια για τις επιδοτήσεις σε καύσιμα και ρεύμα, και

● θα χρειαστεί να υπάρξει σημαντικός ανασχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, η οποία αναμενόταν να έχει… προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Αναπροσαρμογές

Για παράδειγμα, σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, οι σκέψεις που υπήρχαν για ένα ενδιάμεσο «πακέτο» μέτρων μέσα στην άνοιξη (όπως είχε γίνει πέρσι με την επιδότηση ενός ενοικίου και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους) προς το παρόν «μπαίνει στο συρτάρι», τουλάχιστον μέχρι να διαφανεί προς τα πού πηγαίνει το πράγμα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τι δημοσιονομικό κόστος προκαλεί στη χώρα η συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός δεν εγκαταλείπεται ακόμα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί επιπλέον μελέτη και, προφανώς, η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στο μέτωπο των εσόδων, καθώς ο κανόνας λέει ότι όταν ξεσπά ένας πόλεμος (και, δη, τόσο κοντά στο «σπίτι» μας), η κατανάλωση περιορίζεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι εισπράξεις από τους έμμεσους φόρους.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, κυβερνητικοί παράγοντες ξεκαθαρίζουν ότι μέτρα όπως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα προχωρήσουν κανονικά και βάσει του αρχικού σχεδιασμού, καθώς, όπως επισημαίνουν, η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογα με τις πολεμικές εξελίξεις θα προσαρμοστεί και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.

